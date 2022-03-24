Президент України Володимир Зеленський за допомогою відеозв'язку виступив на саміті НАТО, який відбувається сьогодні, 24 березня, у Брюсселі.

Відеозвернення опубліковано на сторінці Офісу Президента України у Facebook.

На початку виступу Зеленський зауважив, що Україна не є членом НАТО, проте вже місяць протистоїть російській агресії, захищаючи свої території від зазіхань Кремля.

“Таке відчуття, що ми – у “сірій” зоні між Заходом та Росією, проте захищаємо всі наші з вами спільні цінності”, – наголосив Президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, за десятки років РФ вдалось накопичити чимало військових ресурсів. Президент додав, що “Росія вкладала шалені гроші у смерть, поки світ інвестував у життя”.

Зеленський зауважив, що за місяць війни РФ запустила на територію України понад 1000 різноманітних ракет та здійснила сотні авіанальотів. Він додав, що ще у перший день війни звернувся до НАТО з проханням закрити небо України, проте не отримав чіткої відповіді.

Увесь цей місяць Україна у нерівних умовах протистоїть російським окупантам, і, щоб рятувати людей, країні необхідна “військова допомога без обмежень”, адже РФ використовує проти нас весь свій арсенал.

“Ви маєте тисячі бойових літаків, але нам не дали поки що жодного. Ми звертались по танки, щоб деблокувати Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь та інші міста, в яких РФ тримає в заручниках десятки тисяч людей і штучно створює голод”, – сказав Президент.

Він додав, що у НАТО є не менше 20 000 тисяч танків, а Україна просила хоча б 1% від цієї кількості, але і досі не має чіткої відповіді від Альянсу.

За словами Зеленського, Україна ніколи не хотіла цієї війни і не хоче воювати роками. Наше головне завдання – врятувати людей та вижити.

“Я не звинувачую НАТО, ви не винні. Це не ваші ракети та бомби руйнують міста України. Сьогодні, до речі, зранку були фосфорні російські бомби. Вбито дорослих та дітей. Просто хочу, щоб ви знали: Альянс ще може запобігти смертям українців, надавши озброєння”, – додав український Президент.

Зеленський також зазначив, що Росія не зупиниться на Україні, і НАТО має це розуміти. РФ, як мінімум, зазіхає на країни Балтії та Польщу, які є членами Альянсу. Проте, додав Президент України, невідомо, чи допоможе НАТО цим країнам, чи буде й надалі переживати, як на допомогу відреагує Кремль.

Водночас Зеленський наголосив, що окремі країни НАТО допомагають Україні, і подякував їм за це.

Також Президент додав, що після місяця повномасштабної війни проти РФ у нього є одне прохання – більше ніколи не казати, що армія України не відповідає стандартам НАТО.

“Ми показали наші стандарти і як ми можемо захищати те, що ми цінуємо і ви цінуєте. Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити для порятунку людей, показати що вони дійсно – найпотужніше оборонне об’єднання у світі. І ми дуже чекаємо реальних дій та гарантій безпеки від тих, чиє слово варте довіри”, – додав президент.

Зеленський резюмував, що всі пропозиції та потреби України – на столі, і тепер слово – за НАТО.