5 квітня Президент України Володимир Зеленський виступив перед Радою Безпеки ООН. США та європейські союзники пообіцяли притягнути до відповідальності РФ через сотні вбивств у Київській області.

Про це повідомляє інформує американський телеканал CNN.

Зеленський у своїй промові закликав Раду Безпеки ООН надати гарантії безпеки Україні.

“Де безпека, яку має гарантувати Рада Безпеки? Її немає. Хоча Рада Безпеки є. Отже, де мир? Які гарантії, які повинна гарантувати Організація Об’єднаних Націй?” — запитав він.

Очільник держав зазначив, що відповідальність перед РФ “повинна бути неминучою”.

“Я хотів би нагадати вам статтю 1, главу 1 Статуту ООН. Яка мета нашої організації? Її мета – підтримувати мир. А тепер Статут ООН порушили буквально, починаючи зі статті 1. Який сенс у всіх інших статтях?”, – нагадав він.

Назвавши дії РФ “воєнними злочинами”, Зеленський заявив, що хоче повного та прозорого розслідування. Та додав, що необхідно забезпечити максимальний доступ для журналістів, максимальна співпраця з міжнародними інституціями, залучення Міжнародного кримінального суду — повна і повна відповідальність. Він висловив упевненість, що кожна держава-член ООН має бути в цьому зацікавлена, щоб покарати раз і для всіх тих, хто вважає себе привілейованим і вірить, що їм все може піти.

“Отже, покажіть усім іншим потенційним військовим злочинцям у світі, як вони будуть покарані, якщо буде покараний найбільший”, – закликав він у Раді Безпеки ООН.

Раніше він говорив про необхідність “серйозних гравців, які готові піти до кінця”, коли йдеться про гарантії безпеки.

Президент України також поставив під сумнів можливість зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним після того, як він звинуватив РФ в геноциді.

4 квітня Зеленський відвідав місто Буча, де на вихідних з’явилися шокуючі зображення тіл цивільних, розкиданих на вулицях. Під час візиту він заявив, що “дуже важко вести переговори” з РФ, “коли бачиш, що вони тут зробили”.

Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала виключити РФ із Ради ООН з прав людини. США також попросили Генасамблею ООН відсторонити РФ від Ради ООН з прав людини через жорстокі вбивства мирних жителів Київської області.