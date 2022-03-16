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Володимир Зеленський запропонував створити U-24 – новий союз держав для збереження миру

Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США з міжнародною ініціативою щодо створення об’єднання держав U-24. Метою союзу є ефективне реагування на виникнення збройних конфліктів та катастроф протягом 24 годин, аби зберігати людські життя.

Середа, 16 березня 2022, 19:37
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Про це йдеться у відповідній заяві Володимира Зеленського.

Він наголосив, що Україна вже фактично стала частиною антивоєнної коаліції. “Великої антивоєнної коаліції, яка обʼєднує багато держав, десятки держав”. Тих, хто відреагував принципово на рішення Путіна, на напад РФ на територію нашої держави.

Утім зауважив, що необхідно створювати нові інструменти, реагувати якомога швидше й ефективніше на виникнення війн і конфліктів впродовж 24 годин.

“Ми пропонуємо створити обʼєднання – U-24, United For Peace. Союз відповідальних держав, які мають силу й совість, щоби зупиняти конфлікти, за 24 години надавати усю потрібну допомогу”, – зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що такий союз міг би робити все, що необхідно, аби зберегти мир і життя, дуже швидко.

Він також додав, що таке обʼєднання могло б надавати допомогу тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи, хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії.

Теги: Володимир Зеленський, U-24, виступ президента, союз держав

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