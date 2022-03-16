Володимир Зеленський запропонував створити U-24 – новий союз держав для збереження миру

Про це йдеться у відповідній заяві Володимира Зеленського.
Він наголосив, що Україна вже фактично стала частиною антивоєнної коаліції. “Великої антивоєнної коаліції, яка обʼєднує багато держав, десятки держав”. Тих, хто відреагував принципово на рішення Путіна, на напад РФ на територію нашої держави.
Утім зауважив, що необхідно створювати нові інструменти, реагувати якомога швидше й ефективніше на виникнення війн і конфліктів впродовж 24 годин.
“Ми пропонуємо створити обʼєднання – U-24, United For Peace. Союз відповідальних держав, які мають силу й совість, щоби зупиняти конфлікти, за 24 години надавати усю потрібну допомогу”, – зазначив Зеленський.
Президент зазначив, що такий союз міг би робити все, що необхідно, аби зберегти мир і життя, дуже швидко.
Він також додав, що таке обʼєднання могло б надавати допомогу тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи, хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії.
- Нагадаємо, лідери республіканців у Палаті представників заявили журналістам у середу, що вони глибоко зворушені відео, яке Президент Зеленський показав Конгресу – про звірства, які РФ вчиняє в Україні. Деякі політики назвали дії Росії “геноцидом”.
- Україна не отримала відповіді від Червоного Хреста щодо організації гуманітарних коридорів 16 березня – Верещук.
- Україна та Європейський Союз офіційно завершили об’єднання енергосистем. Відтепер наша країна має енергорезерви, розташовані за західним кордоном і захищені від атак загарбників.
- 16 березня Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Він закликав надати системи протиповітряної оборони та звернувся особисто до лідера США Джозефа Байдена.