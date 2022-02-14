Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі інформації про те, що 16 лютого розпочнеться вторгнення РФ до України. Глава держави закликав громадян не панікувати та розповів, що потрібно робити українцям у часи загрози.

Про це йдеться у відеозверненні президента Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що хоче звернутись до українців у непростий момент, коли перед нашою країною постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики. Зеленський зауважив, що ці виклики вимагають від кожного жителя України впевненості, відповідальності та конкретних дій.

Найперше, про що заявив очільник держави – Україну залякують великою війною, уже вкотре озвучуючи дату можливого початку вторгнення. За словами президента, з Україною системно ведуть війну на всіх фронтах – військовому, дипломатичному, енергетичному, інформаційному.

“Проте Україна сьогодні сильна, як ніколи. Ми чітко розуміємо виклики, які стоять перед нами і що з ними робити. Ми розуміємо всі ризики. Ми постійно слідкуємо за ситуацією, прораховуючи різні сценарії й готуємо достойні відповіді на всі можливі агресивні дії”, – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що влада точно знає, що відбувається на російсько-українському кордоні, чисельність армії РФ, де вона розташована, чим оснащена та до чого готується. Він додав, що українським військовим є чим відповісти на агресію ворога.

Зеленський також похвалився дипломатичною підтримкою світу зазначивши, що останніми днями Україну відвідало немало лідерів Західних країн.

“Ми хочемо миру та прагнемо розв’язувати всі питання виключно дипломатичним шляхом. Донбас та Крим також повернуться в Україну виключно дипломатичним шляхом”, – додав Зеленський.

Президент також зауважив, що українські військові повинні відчувати єдність та підтримку свого народу.

Окремо глава держави звернувся до українських журналістів, закликавши їх працювати на Україну, а не на своїх власників, які втекли за кордон. Володимир Зеленський закликав цих власників повернутись до своєї країни, завдяки якій вони заробили свої статки.

“Пройдіть це випробування гідно. Нехай всі зрозуміють, для кого Україна дійсно Батьківщина, а для кого – майданчик для заробляння грошей”, – акцентував президент.

Державних діячів України, які також виїхали за кордон, Зеленський просить повернутись додому протягом 24 годин, щоб стати на захист країни.

Також глава держави повідомив про запровадження Дня єднання.

“Нам кажуть, що 16 лютого стане днем вторгнення в Україну. Та ми зробимо його Днем єднання. Я вже підписав відповідний указ. У цей день ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність”, – зауважив Президент України.

Володимир Зеленський резюмував, що 14 лютого – не просто день закоханих, а день закоханих в Україну. Він зазначив, що українці вірять у свої сили та разом будують майбутнє, адже всіх об’єднує любов до України.