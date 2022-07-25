Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

Наступним своїм указом Зеленський розпорядився призначити новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Хоренка Віктора Олександровича. Про це йдеться в Указі президента України №531/2022 від 25 липня 2022 року.

У 2020 році Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Луньова з посади командувача Силами спецоперацій Збройних сил України, котрий обіймав цю посаду з 2016 року — від моменту створення ССО. Тоді глава держави призначив Григорія Галагана.

Довідка. Галаган — ветеран російсько-української війни, має статус учасника бойових дій. У квітні 2015 року був поранений при виконанні бойового завдання.

Указом президента України Петра Порошенка був нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та орденом “Богдана Хмельницького” III ступеня як підполковник Служби безпеки України.

У 2018 році отримав звання генерал-майора.

З квітня по вересень 2019 року обіймав посаду першого заступника міністра у Міністерстві у справа ветеранів, яке нині реорганізоване у Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Перед звільненням з посади він подав електронну декларацію. Родина володіє трьома земельними ділянками: на Київщині (1200 кв.м.), на Херсонщині (600 кв.м.) та у Криму (868 кв.м.). Дружина Галагана має квартиру в Криму, придбану у 2013 році. Також родина користувалася службовою квартирою у Києві площею 31,5 кв.м., яку було надано Службою безпеки України. Крім цього, подружжя має автівку Toyota Prado 2005 р.в. Тоді Галаган також задекларував грошові активи у розмірі 25 тисяч доларів і вказав, що має кредит на 73 тисячі гривень у “ПриватБанку”.

Віктор Олександрович Хоренко — український військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни.