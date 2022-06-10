Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Про це президент України повідомив на своїй сторінці у Facеbook.

Володимир Зеленський подякував Великій Британії та наголосив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну показало, хто є її друзями та стратегічними партнерами України.

Також він зазначив, що саме зброя, фінанси та санкції – це три речі, у яких Велика Британія послідовно демонструє своє лідерство щодо підтримки України.

Україна цінує справжню, об’єднану роботу, коли слова переходять у дії.

“Вдячний міністру оборони Бену Воллесу та його команді за цей візит, а також загалом Великій Британії, уряду та прем’єр-міністру за допомогу”, – наголосив президент України.