Про це президент України повідомив на своїй сторінці у Facеbook.
Володимир Зеленський подякував Великій Британії та наголосив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну показало, хто є її друзями та стратегічними партнерами України.
Також він зазначив, що саме зброя, фінанси та санкції – це три речі, у яких Велика Британія послідовно демонструє своє лідерство щодо підтримки України.
Україна цінує справжню, об’єднану роботу, коли слова переходять у дії.
“Вдячний міністру оборони Бену Воллесу та його команді за цей візит, а також загалом Великій Британії, уряду та прем’єр-міністру за допомогу”, – наголосив президент України.
- Нагадаємо, що британський уряд висловив глибоку стурбованість у зв’язку зі смертними вироками двом громадянам Великої Британії, які винесено в так званій “Донецькій народній республіці”.
- Раніше повідомлялося, що Велика Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270. Міністр оборони Бен Уоллес вважає, що подібне озброєння потрібне для захисту попри погрози президента країни-агресора Володимира Путіна.
- Також міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила про продовження підтримки України та про роботу над новими санкціями Євросоюзу.