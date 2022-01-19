Президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який 19 січня перебуває у Києві з офіційним візитом.

Про зустріч Зеленський повідомив у Twitter.

Як зазначив Володимир Зеленський, візит Блінкена в Україну, насамперед пов’язаний із проханням президента США Джозефа Байдена вкотре продемонструвати українцям підтримку США.

Завершили переговори із @SecBlinken. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку 🇺🇸. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про 🇺🇦 без 🇺🇦 не буде. pic.twitter.com/8W5jqUmcdM — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2022

Президент наголосив що, цінує особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України та вдячний за дієву політичну підтримку та підтримку у сфері безпеки з боку Сполучених Штатів.

Зеленський розраховує на посилення економічної та фінансової взаємодії та переконаний, що жодного рішення про Україну без України не буде.