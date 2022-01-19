Про зустріч Зеленський повідомив у Twitter.

Як зазначив Володимир Зеленський, візит Блінкена в Україну, насамперед пов’язаний із проханням президента США Джозефа Байдена вкотре продемонструвати українцям підтримку США.

Президент наголосив що, цінує особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України та вдячний за дієву політичну підтримку та підтримку у сфері безпеки з боку Сполучених Штатів.

Зеленський розраховує на посилення економічної та фінансової взаємодії та переконаний, що жодного рішення про Україну без України не буде.