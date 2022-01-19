Про зустріч Зеленський повідомив у Twitter.
Як зазначив Володимир Зеленський, візит Блінкена в Україну, насамперед пов’язаний із проханням президента США Джозефа Байдена вкотре продемонструвати українцям підтримку США.
Завершили переговори із @SecBlinken. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку 🇺🇸. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про 🇺🇦 без 🇺🇦 не буде. pic.twitter.com/8W5jqUmcdM
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2022
Президент наголосив що, цінує особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України та вдячний за дієву політичну підтримку та підтримку у сфері безпеки з боку Сполучених Штатів.
Зеленський розраховує на посилення економічної та фінансової взаємодії та переконаний, що жодного рішення про Україну без України не буде.
- Сполучені Штати Америки надають війську України додаткові боєприпаси, щоб протистояти окупації, на випадок вторгнення Російської Федерації в країну.
- Нагадуємо, що потужні протитанкові ракети Javelin, котрі Україна отримує від США справедливо домінують у новинах.
- Міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте, для фактичного передавання зброї необхідно отримати дозволи від країн-виробників.