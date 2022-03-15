Про це інформує американський телеканал CNN.

Серед законодавців США існує широка двопартійна підтримка допомоги Україні, і лише минулого тижня Конгрес схвалив пакет екстреної допомоги на $13,6 мільярда оборонної, гуманітарної та економічної допомоги Україні. Президент США Джо Байден підписав закон 15 березня.

Згідно з новим листом, надісланим до адміністрації Байдена, республіканці Палати представників і Сенату також закликали адміністрацію надати Україні системи протиповітряної оборони радянського та російського виробництва, щоб допомогти захиститися від російського вторгнення.

Своєю чергою, Володимир Зеленський також тиснув на Байдена з метою ще більшої ізоляції РФ. За інформацією багатьох джерел, президент України навмисно попросив Байдена докласти додаткових зусиль, щоб відрізати РФ від міжнародної торгівлі та продовжувати орієнтуватися на російську еліту, оскільки США продовжують додавати більше олігархів та їхні родини до свого списку санкцій. Окрім цього, він також згадав про закриття доступу РФ до міжнародних водних шляхів.

У своєму листі до законодавців Пелосі та Шумер підтвердили підтримку США Україні під час війни.

“Конгрес залишається непохитним у нашій підтримці України, коли вони стикаються з жорстокою та диявольською агресією Путіна, а також ухвалюватиме закони, щоб калічити та ізолювати російську економіку, а також надавати Україні гуманітарну, безпекову та економічну допомогу”, – йдеться у листі.

Двоє провідних демократів у Конгресі заявили, що вони “з нетерпінням чекають на привілей привітати” звернення Зеленського до Конгресу та “передати підтримку народу України, який мужньо захищає демократію”.

В окремій промові 16 березня Байден планує детально повідомити про допомогу США Україні через декілька годин після того, як президент України озвучить нові запити про допомогу у своїй промові перед Конгресом.

Зеленський, імовірно, у своєму зверненні до депутатів закличе до таких кроків, як заборонена для польотів зона та допомога в отриманні винищувачів.

Попередньо Байден відкинув ці кроки, оскільки вважав, що це потенційно втягне США в конфлікт з РФ, що призведе до Третьої світової війни.

Водночас він має намір продемонструвати підтримку США, і наголосить на цьому у своїй промові 16 березня.

Підписуючи рішення про фінансову допомогу Україні, Байден зазначив, що 16 березня він має “ще багато що сказати про це”.

Своєю чергою заступниця Держсекретаря Венді Шерман заявила, що Байден говоритиме “про допомогу в безпеці, котра просто не має собі рівних за обсягами”.