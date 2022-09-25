Президента України Володимира Зеленського визнали найвпливовішим євреєм 2022 року за версією видання The Jerusalem Post. За результатами рейтингу вказали, що він змінив світовий устрій настільки помітно, чого не було з моменту падіння залізної завіси наприкінці 1980-х років.

Про це повідомило The Jerusalem Post.

Фотографію українського лідера розмістили на головній сторінці. Автори зазначили, що подібного випробування зазнали небагато лідерів у сучасному світі, але повномасштабний напад РФ моментально прикув до Зеленського увагу всієї плани. Спершу його фігуру не сприймали серйозно, коли він зіграв президента в ситкомі “Слуга народу”, а потім став ним у реальному житті.

“Його стійкість і відвага стали легендарними і принесли йому порівняння з Вінстоном Черчиллем. Мало доказів того, що він справді сказав: “Мені потрібні боєприпаси, а не таксі”, коли президент США Джо Байден запропонував евакуювати його з Києва, але здавалося, що він це сказав, і цього було достатньо, щоб цитата стала вірусною”, — йдеться в публікації.

Видання зазначило, що український лідер зміг налаштувати майже весь західний світ проти Росії та Володимира Путіна. У результаті НАТО розширяється шляхом подання заявок на вступ від Швеції та Фінляндії, а проти РФ, її промисловості та вищих посадових осіб введено безпрецедентні санкції США та Євросоюзу.

Україна ж отримує зброю від США та інших союзників. Автори рейтингу стверджують, що багато чого вдалося зробити завдяки Зеленському, “який за допомогою витонченого використання засобів масової інформації та дипломатії змусив світ діяти небаченим десятиліттями способом”.

“Нації вільного світу, натхненні прикладом президента Зеленського, більш згуртовані, рішучіші і цілеспрямованіші, ніж будь-коли останнім часом. За підтримки США та наших союзників і партнерів він залишив свій слід в історії і довів світові, що Україна існуватиме довго, а її народ зрештою здійснить демократичне майбутнє, якого він так довго хотів”, — написали автори.

44-річний Володимир Зеленський народився в єврейській родині. Батька його діда та трьох братів було вбито під час Голокосту. Йому запропонували стипендію на навчання в Ізраїлі, коли він був підлітком, але його батько змусив відмовитися. Пізніше Зеленський одружився з українкою й вони похрестили дітей.

Водночас під час передвиборчої компанії 2019 року той факт, що Зеленський єврей — не грало ролі. Проте після початку російського вторгнення та заяви про нібито “денацифікацію” України він разом з іншими українськими представниками запитували, як країна може бути нацистською державою, якщо її очолює президент-єврей.

Друге місце у рейтингу 50 найвпливовіших євреїв очолив прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід. На третє місце обрали прем’єр-міністерку Франції Елізабет Борн.