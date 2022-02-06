Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) пройде у середині лютого одразу у двох форматах - реального та віртуального спілкування. У ній візьмуть участь канцлер ФРН Олаф Шольц, віцепрезидентка США Камала Харріс та ще близько 35 глав держав та урядів. Отримав запрошення і президент України Володимир Зеленський.

Про це інформує німецьке видання DW.

Німецький канцлер Олаф Шольц під час MSC представить принципи зовнішньої політики свого уряду. Окрім Шольца участь у заході візьмуть глава МЗС ФРН Анналена Бербок та міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

Що стосується представників США, то окрім Камали Харріс, приїзд якої досі формально не підтверджений, у Мюнхенській конференції з безпеки візьмуть участь держсекретар США Ентоні Блінкен та 30 членів Конгресу.

Також на MSC очікують президента України Володимира Зеленського, генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, главу МЗС Китаю Ван І (він може взяти участь у конференції віртуально). Окрім цього, під питанням особиста участь у заході президента Франції Емманюеля Макрона.

Відомо, що президент Росії Володимир Путін вже відмовився від приїзду до Мюнхена, розповів голова MSC Вольфганг Ішингер. Проте Ішингер вважає, що очільник Кремля може виступити на конференції у віртуальному режимі.

“У жодному разі я не хочу позбавити Росію участі у Мюнхенській конференції з безпеки. А от чи скористається Москва можливістю представити свою позицію не тільки в листах до США та НАТО, а й перед високопоставленою публікою – залежить лише від неї”, – додав очільник MSC.

У минулому, 2021, році MSC пройшла у форматі онлайн через пандемію COVID-19. Проте вже 2022 року, навіть попри нову хвилю викликану варіантом коронавірусу Omicron, глава конференції вирішив провести захід у звичному режимі. За словами Ішингера, на сьогодні виникла колосальна потреба в особистій зустрічі світових лідерів, щоб обговорити питання безпеки.

Мюнхенська конференція з безпеки пройде 18-20 лютого 2022 року у готелі Bayerischer Hof з суворим дотриманням усіх протиепідемічних заходів. Зазвичай участь у конференції беруть понад 2000 учасників, проте під час пандемії дозволено не більше 600 учасників. При цьому, повідомив Ішингер, організатори MSC готові ще більше скоротити кількість учасників, аби мінімізувати будь-які ризики. Тому всі, хто прибуде на захід особисто, повинні бути щеплені проти коронавірусу та щоденно здавати ПЦР-тест.

Обмежать і присутність журналістів на MSC, додав Вольфганг Ішингер.

“У мене серце кров’ю обливається, коли я згадую, що ми не змогли запросити на конференцію сотні журналістів. Проте ми надамо їм можливість бути присутніми на конференції віртуально”, – зазначив глава MSC.

Варто зазначати, що Мюнхенська конференція з безпеки-2022 стане останньою під керівництвом Вольфганга Ішингера. Після закінчення MSC-2022 він передасть свої повноваження Крістофу Гойсгену – колишньому раднику ексканцлерки ФРН Ангели Меркель.