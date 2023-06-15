Джерело: начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“З першого дня катастрофи евакуація проходить під вогнем російської армії, вчора терористи знову атакували людей, які рятують інших. У Херсоні обстріляли човен з волонтерами”, — зазначив Прокудін.

В іноземця уламкове поранення живота, його шпиталізували. Також поранена ще одна волонтерка.

З правобережжя вдалося евакуювати 2 782 людини. Серед них були 309 дітей та 80 маломобільних осіб.

Атака сталася близько 18:50, передала Херсонська обласна прокуратура. За попередніми даними, росіяни здійснили мінометний обстріл. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).