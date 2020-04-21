Волонтери Української біржі благодійності відкрили збір коштів на допомогу постраждалим від пожежі в Житомирській області.

Про це повідомила журналістка Леся Войтицька.

“Друзі, у нас готовий рахунок для прийняття грошової допомоги погорільцям із Овруцького району, Житомирської області. Нагадаю, там практично повністю згоріли села Магдин, Личмани та Острови. Наша невелика волонтерська група була зацікавлені в тому, щоб: 1. Максимально прозоро зібрати кошти на потреби погорільців; 2. Зробити процес збору легким та зручним для вас та громадян інших країн”, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим збір запущено разом із Українською біржею благодійності (UBB).

“Це перша в Україні незалежна загальнонаціональна соціальна інфраструктура онлайн-благодійності, яка вже за час свого існування зібрала близько 300 млн гривень на різні проекти. Біржа з ідеальною репутацією та максимально прозорою звітністю”, – додала Войтицька.

Як допомогти?

Потрібно натиснути на кнопку “Підтримати“, вказати суму внеску, своє ім’я або побажання (це допоможе вам ідентифікувати свій платіж на сайті серед інших), перерахувати кошти. Після цього в режимі реального часу ви побачите на сайті свій платіж та загальну суму, яку вже вдалося зібрати.

Як будуть витрачатися кошти?

Благодійний фонд безготівково закупить необхідні речі, передасть їх на баланс сільської ради, а звідти допомогу заберуть постраждалі люди. Всі рахунки та фотозвіт будуть доступні на сайті UBB. Також на сайті буде опубліковано фотозвіти, як люди отримують цю допомогу на місцях.

Що куплять за зібрані кошти?

1. Палатки. Людям ніде спати, ніде жити, їм надходить допомога, а складати її ніде.

2. Буржуйки. Щоб в палатках було тепло і можна було приготувати їжу.

3. Електрогенератори. Села без електрики взагалі.

“Ми дуже хотіли б допомогти людям відбудувати свої хати, тому також розраховуємо залучати великих спонсорів для закупки будівельних інструментів та будматеріали. Шановні великі компанії, якщо у вас є можливість підтримати погорільців – звертайтеся, я допоможу вам організувати цей процес. Зараз ми складаємо план хат та розраховуємо їх кошторис”, – додала журналістка.

Також є допомога, яку люди зможуть самостійно надіслати “Новою поштою”:

1. Ліхтарі (село знеструмлене);

2. Канцелярія (є близько 20 дітей);

3. Вогнегасники (є ризик повернення вогню);

4. Маски та засоби для дезінфекції (в села приїжджають багато людей – можуть завезти коронавірус);

5. Брезент (навезли багато допомоги – лежить під відкритим небом, треба накрити);

6. Нижня білизна нова (жіноча, чоловіча та дитяча – різних розмірів);

7. Камуфляж та берці (можна б/у, треба для роботи на згарищах);

8. Аптечки (найнеобхідніші медпрепарати);

9. Ручний інструмент (коси, вила, граблі, кувалди, ножовки, молотки, сокири);

10. Великий інструмент (мотокоси, бензопили, дрелі, шуруповерти, перфоратори);

11. Цвяхи;

12. Саморізи;

13. Пальне;

14. Мастила;

Із великих потреб:

1. Бус з причепом. Громада відрізана від цивілізації, туди не ходять автобуси і немає магазинів. Люди мали свою машину, на якій їздили у місто за продуктами. Машина згоріла.

Надіслати допомогу можна за адресою:

Місто Овруч

Нова пошта №1

0682736800

Ярослав Чіпак

Волонтери просять відправників оплачувати доставку.