Про це повідомила пресслужба партії.

За словами лідера “ЄС“, п’ятого президента Петра Порошенка, офіційно виборчий процес ще не стартував, однак кандидатуру Звіробій підтримують і партійці, і волонтери, і ветеранське середовище.

Своєю чергою, Маруся Звіробій зазначила, що готова стати до лав “парламентського спецназу“ “Європейської Солідарності“.

“Зараз я вимушена йти далі, тому що я не бачу іншого інструментарію, аби впливати на ситуацію, яка складається в державі. З “Правого Сектору“ я пішла в десантники, тому що це була можливість отримати більше ресурсів, навчити і опікуватися більшою кількістю бійців, зробити більше якісної роботи. Зараз моя мотивація аналогічна – я хочу зробити більше для цієї держави, мати більше ресурсів впливу. Оскільки я бачу своїх ворогів, ніколи не випускала їх з свого фокусу, і я можу опікуватися більшою кількістю особового складу“, – сказала вона.

Нагадаємо, 26 жовтня минулого року було оприлюднено відео різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому, що в Луганській області. В той же день в Facebook блогера-волонтера Марусі Звіробій було опубліковано відео, на якому вона і Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та бійцями.

“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було б найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.