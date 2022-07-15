Волонтерська виставка «Спротив-2022»: фото унікальних військових трофеїв

У Києві відбувається безоплатна волонтерська виставка "Спротив-2022". На ній представлено десятки "експонатів", залишених росіянами на українській землі. Зокрема, зброя, особисті речі тощо.

Про це повідомив фотокореспондент #Букв з місця подій.

Серед експонатів – знешкоджені зразки касетних снарядів “Смерчів” та “Градів”, якими щодня росіяни атакують Україну. Також відвідувачі можуть побачити блок управління ракети “Точка У”, яка “прилетіла” на українські позиції під Миколаєвом. Серед деталей системи управління є плати, зроблені наприкінці 1980-х у Дніпропетровську. У такий кривавий спосіб, електроніка повернулася на наші землі.

Водночас на виставці представлено “крісло-катапульту смертника”, яке спеціально пошкодили росіяни, аби їхні пілоти гинули та не потрапляли в український полон. Відтак під час катапультування пілота фактично розриває навпіл, адже нижня частина крісла залишається в літаку, а верхня – відлітає на парашуті.

























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Ще одна інсталяція – тульський самовар 1895 року. Його знайшли у російському укритті в Гостомелі. Окрім самовара, серед речей росіян була парадна військова форма. Ймовірно, російський десантник був упевнений у дуже швидкому взятті Києва.

На виставці, серед іншого, представлений відеомагнітофон 1990-х років, який знайшли серед залишків колони, що йшла на допомогу гостомельському десантові, проте теж була знищена на підступах до міста. Солдати РФ викрали магнітофон в одному з українських сіл.

Відвідати виставку можна безоплатно за адресою вулиця Андріївський узвіз, 11. Попри те, що платити за відвідування не потрібно, можна зробити благодійний внесок у спеціальну скриньку або ж придбати сувенір. Зібрані гроші йдуть на допомогу волонтерам.