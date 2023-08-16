Випускники Центрів готовності цивільних (ЦГЦ) від Фонду Сергія Притули долучилися до розширення реєстру іноземних пропагандистів режиму рф. Його веде OSINT-аґенція Molfar. Цей проєкт спрямований на публікацію інформації про персон, що поширюють загрозливі російські наративи у світі. На запит осінтерів, волонтери ЦГЦ проаналізували список із 294 потенційних пропагандистів і на 61 знайшли публічні підтвердження їхніх прокремлівських позицій. Зібрані свідчення внесли в список “Іноземні пропагандисти режиму рф”. *OSINT (open source intelligence) – розвідка на основі відкритих даних (із соцмереж, сайтів, інших онлайн-сервісів і баз даних).

Волонтерський проєкт Центр готовності цивільних від Фонду Притули – це навчання актуальним під час війни знанням. Вони проходять у понад 50 громадах 17 областей України. Серед 35 тем є курси з протидії ІПСО та основ OSINT. Їх ЦГЦ проводять спільно з фахівцями Molfar.

Національний координатор проєкту Центрів готовності цивільних Олексій Сердюков пояснює: “Відстежуючи перебіг російсько-української війни, ми зрозуміли, що можемо реально підсилити напрямок протидії інформаційно-психологічним спецопераціям ворога зусиллями випускників ЦГЦ. Крім тренінгів про стрілецьку справу, домедичну допомогу, підготовку до мобілізації, керування квадрокоптерами, комунікації з військовими та решти, з’явилися заходи про методики OSINT та протидію ІПСО. Це дає більше розуміння українцям, як росіяни намагаються окупувати свідомість людей у світі, і підказує реальні інструменти, як цьому протидіяти, розвінчувати пропаганду за допомогою аналізу відкритих даних. Вирішили із випускників навчань ЦГЦ створити волонтерський OSINT-підрозділ”.

Учасникам тренінгів від Центрів готовності цивільних по всій Україні запропонували стати волонтерами та долучитися до аналізу відкритих даних. Після відбору, більше 75 членів волонтерської групи проходили спеціалізоване поглиблене навчання про інструменти роботи з відкритими даними. У команді нині представники Полтавської, Черкаської, Тернопільської, Львівської, Вінницької, Чернівецької, Київської, Житомирської, Дніпропетровської та Волинської областей.

Першим завданням для волонтерів ЦГЦ став пошук, аналіз, підтвердження діяльності іноземних пропагандистів, які озвучують у світі прокремлівські наративи. Активісти опрацювали список із 294 політиків, блогерів, спортсменів, артистів та інших публічних осіб, аналізуючи їхні висловлювання й різного роду коментарі. 61 особу із цього переліку вдалося підтвердити. Їх додали у відкритий реєстр іноземних пропагандистів.

“Для команди осінтерів надзвичайно важливо було продовжити пошук іноземних пропагандистів, адже росія і далі активно використовує цей інструмент по всьому світу, – коментує Максим Франчук, аналітик OSINT-аґенції Molfar. – Знаючи особливості їхньої роботи та комунікації, ми уже мали критерії відбору “рупорів”. Наприклад: чи використовує ця особа заклики до перемир’я, але не на умовах України, або виправдовування російської агресії; також вони не називають росію агресором, а кажуть про провину “обох сторін”, те, що війна була вигідна заходу, або “не все так однозначно”. Прямий наслідок оприлюднення імен проросійських пропагандистів – соціальний і політичний тиск, удар по їх репутації, зменшення ваги їхнім висловлюванням для населення країн-партнерів”.

Полтавець Валерій Корзун – один із волонтерів, який долучився до OSINT-армії. Чоловік проходив тренінги від ЦГЦ, у закритому чаті спільноти побачив анонс-набір і заповнив анкету. Зараз він не тільки сам займається аналізом відкритих даних, а й координує групу з добровольців.

“Від початку повномасштабного вторгнення, активно займався волонтерською діяльністю. Із липня рівень залученості знижувався, згодом моя допомога стала дистанційною, а наприкінці року вже епізодичною. Але хотів бути корисним державі, зробити внесок у перемогу, тому прийняв пропозицію стати дослідником по OSINT, – ділиться Валерій. – Навчання було нелегким. По декілька разів передивлявся лекції, щоб виконати практичну домашню роботу. На даний момент мною було проаналізовано більше 30 фізичних осіб і організацій у країнах Європи. Подано на розгляд 10 звітів, підтверджено – 9. Я новачок у цій діяльності, тому спочатку не міг оптимально використати весь інструментарій і витрачав багато часу на пошуки. І не уявляв, наскільки розгалужена мережа російського впливу в інших країнах. Організації “россотруднєчєства” і різного роду “соотєчєствєнніков” працювали з політичними елітами Європи, мали там великий вплив. Із 2022 їхня робота не така помітна, але думаю, що перейшли у тінь і продовжують працювати. Більшість винуватців російсько-української війни повинні понести покарання. Не тільки військові злочинці, а й її рупори – люди, які виправдовують напад, брешуть про Україну та українців.

Прикро, але таких осіб не десятки і навіть не сотні. Якщо основних ми бачимо по російському телебаченню, то існують тисячі невідомих загалу агентів по всьому світу, які сіють “ценності руського міра”.

Нині представники ЦГЦ та Molfar працюють над новим закритим проєктом у співпраці з державними органами.

Нагадаємо, що у липні Центр готовності цивільних відзначив першу річницю роботи. За цей час в рамках проєкту провели понад 1200 тренінгів по всій Україні. Їх пройшли вже більше 22 000 людей. Проєкт також має історії випускників, котрі після проходження волонтерських курсів добровільно мобілізувалися.

“Іноземні пропагандисти режиму рф” – власний реєстр OSINT-аґенція Molfar. У ньому фахівці публікують імена громадян ЄС, США, Канади або інших країн-союзників західного світу та приватні дані пропагандистів. До кожної персони OSINTери збирають докази, отримані шляхом дослідження відкритих джерел інформації. Особи у цьому переліку становлять загрозу національній безпеці країн, що не підтримують терористичної політики російської федерації.

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Олександра Сиротенко, комунікаційна менеджерка проєкту Центрів готовності цивільних