З нагоди Міжнародного дня волонтера партія "Європейська Солідарність" зазначила, що для мільйонів українців ідея волонтерства стала однією з національних ідей. На сьогодні тисячі громадян об’єднались довкола підтримки ЗСУ, що наближає день нашої перемоги.

Про це заявили у пресслужбі партії.

У партії зазначили, що багато представників політичної команди ще з 2014 року й донині збирають допомогу для ЗСУ, роблять благодійні внески, купують зброю, бронетехніку, засоби захисту.

“Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги. Найбільший злочин проти країни в умовах повномасштабної війни – це спроби розколоти суспільство, посварити українців, використовуючи найцинічніші технології інформаційних спецоперацій. Бо вигодонабувач від цього один – наш ворог Російська Федерація”, — йдеться у повідомленні.

В “ЄС” додали, що багато ботів з порожніми сторінками за організованою технологією розколу дозволяють собі ображати військових і медиків. Зокрема через анонімні Telegram-канали, “позитивних блогерів”, які використовують мову ненависті та розколу.

“Ми наголошуємо, що наша команда у 2014 році почала творення сучасної української армії. Всі ці роки ми системно розвивали і підтримували ЗСУ, це наша ідеологія. Ми висловлюємо щиру повагу нашим Героям і вітаємо з отриманням заслужених нагород від української Держави”, — підкреслили у пресслужбі.

На сьогодні українське суспільство змінилося та здатне відділяти факти від маніпуляції та брехні, мета якої – дискредитація і розкол.

“Наша команда сьогодні – на полі боїв і на волонтерському фронті. Ми щоденно допомагаємо ЗСУ, ми маємо низку гуманітарних програм і віддаємо перевагу цим конкретним справам замість участі у віртуальних срачах. Рано чи пізно люди будуть знати, хто де був на початку війни і що конкретно робив для обороноздатності в 2014, в 2019-2022 року і з початку широкомасштабного вторгнення”, — наголосили у партії.

Вони додали, що “правда і Україна переможуть”.