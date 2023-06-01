Джерело: Сергій Марченко у Facebook.

Напередодні волонтерка, співзасновниця та віцепрезидентка громадської організації Razom for Ukraine Люба Шипович повідомила, що Мінфін хоче, щоб волонтери сплачували податки у Держбюджет.

Своєю чергою, Марченко спростував поширену Шипович інформацію, заявивши, що волонтерів ніхто не зобов’язує сплачувати податки з товарів для ЗСУ.

“Перше. Хочу запевнити, що жодних податків із тих товарів, які передаються ЗСУ, сплачувати не потрібно. Це діюча норма Податкового кодексу. Тут не може бути жодних інших тлумачень. Наголошую, ті волонтери, котрі офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії, не сплачують жодних податків”, – пояснив очільник Мінфіну.

За словами Марченка, він сьогодні зустрівся з Шипович та журналістом Ніколовим, де обговорили існуючі проблеми та шляхи їхнього вирішення.

“Завтра на засіданні уряду буде розглянуто питання щодо включення дронів у постанову КМУ №112. Прошу своїх колег по уряду активно підключитись до вирішення цього питання. З боку уряду буде визначено уповноваженого представника, який буде забезпечувати як постійну комунікацію, так і вирішення проблемних питань, які постійно виникають у волонтерському середовищі”, – наголосив посадовець.

Також він додав, що поважає ту роботу, яку роблять волонтери, і від себе “максимально сприяє тому, аби у них не виникало проблем із допомогою”.

“Спільними зусиллями військових, волонтерів та держави ми наближуємо нашу перемогу,” – підсумував міністр.