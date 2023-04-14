Про це повідомляє The Guardian.
На так званому “Марсі” розташований будинок, площею близько 160 м², що має чотири кімнати, робочі місця, медпункт, зона відпочинку та спільна ванна кімната.
Як запевняють організатори експерименту, приміщення максимально нагадує умови перебування на Червоній планеті.
Наприклад, під ногами у членів екіпажу буде пісок, а вдалині — скелястий гірський масив, що підіймається над марсіанським горизонтом. Водночас сонячні панелі та обладнання покриватиме тонкий шар червоного пилу.
Також між волонтерами та зовнішнім світом існуватиме 22-хвилинна затримка зв’язку. Це додаватиме ще більшої реалістичності.
Волонтери піддаватимуться стресовим факторам, як-от обмеження ресурсів, збій обладнання та робочі навантаження.
Волонтери у Техасі протягом року імітуватимуть життя на Марсі в ізоляції // 3 фото
“Екіпаж одягне псевдоскафандри та пройде через підроблений повітряний шлюз, щоб потрапити у “зовнішню” частину середовища існування — надувний міхур, наповнений піском, й імітацію марсіанського ландшафту”, — йдеться в повідомленні.
Протягом року волонтери проводитимуть експерименти, вирощуватимуть свіжі овочі в теплицях та займатимуться фізичними вправами. Вони муситимуть регулярно здавати зразки крові та проходити психологічні опитування, аби вчені могли бачити, що відбувається з тілом та розумом людини у подібних умовах.
“Нас дуже цікавить реакція на стрес у такій ситуації, особливо в довгостроковій ізоляції”, – сказала науковиця Сюзанна Белл, керівниця лабораторії поведінкового здоров’я та ефективності в NASA.
Імена членів екіпажу в NASA не називають: “Це справді екстремальна обставина. Їм потрібно буде не тільки добре ладнати одне з одним, але й навчитися співпрацювати разом”, — додала Белл.
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