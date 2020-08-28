Лазерна косметологія займає лідируючі позиції в боротьбі з різними проблемами шкіри, небежаним волоссям й патологіями жіночої статевої системи. Більше інформації про можливості лазерів - нижче.

Лазери для омолодження

Лазери для омолодження розрізняють за типом впливу: абляційний та неабляційний. Перші більш агресивно впливають, спалюючи шкіру, але і дають більш ефективний результат за 1-2 обробки. Неабляційні моделі більш м’які, вони не спалюють і не пошкоджують шкіру, тому для досягнення результатів з їх допомогою потрібен курс процедур. До абляційних лазерів відносяться:

СО2. Цей тип лазерів використовується косметологами і дерматологами для видалення доброякісних новоутворень на шкірі і слизових, одночасно запобігаючи їх повторній появі. Також з його допомогою виконують шліфування рубців і розтяжок, а також візуально звужують пори. Але найпопулярніше застосування СО2 – омолодження і підтяжка шкіри, результати якої зберігаються до 2-3 років. Але на цьому його можливості не закінчуються: СО2 косметологічний лазер, як представлено ось тут, використовуються також для лікування, омолодження і підтяжки стінок піхви після пологів.

Ербіевий (Er: Yag). Ербіевий лазер працює більш поверхнево, в порівнянні з СО2, але він більш точний, ніж хімічний пілінг. З його допомогою коректують зморшки, вирівнюють тон шкіри, плюс омолоджують і підтягують шкіру. Хоча пошкоджень менше, ніж після СО2, результати також менш виражені.

Неабляційними вважаються ті лазери, які не пошкоджують поверхню шкіри. До них відносяться фракційний і пікосекундний лазери. Суть фракційного впливу в тому, що він покриває шкіру фракціями, залишаючи деякі ділянки недоторканими, через які запускається процес регенерації і вироблення нового колагену і еластину. Сама процедура м’яка і безпечна, відновлення після неї мінімальне, а результати вражають. Що стосується пікосекундних лазерів: це нова технологія, що дозволяє справлятися з небажаним волоссям, татуюваннями, пігментними плямами і зморшками лише пославши клітинам сигнал про термічне пошкодження, не генеруючи його.

Лазери для видалення волосся

Найбільш популярне застосування лазерів – видалення небажаного волосся. З цим допомагають впоратися діодні, олександритові та неодимові лазери. Діод і олександрит працюють за принципом селективного фототермолізу: нагріваючи пігмент меланін всередині волосяних фолікулів вони руйнують його і зупиняють ріст волосся на тривалий період. Це ефективні апарати, але користуватися ними можна лише на світлій шкірі, інакше можна завдати шкоди.

А ось неодимовий лазер унікальний тим, що здатен видаляти небажане волосся на шкірі будь-якого типу: він працює за принципом коагуляції судин, зупиняючи потік крові до цибулин. Використовувати неодим можна навіть латиноамериканцям й афроамериканцям.

Всі перераховані вище лазери використовуються фахівцями центру “DellaRossa”. Тому якщо якісна лазерна косметологія в Києві, то тільки тут – https://dellarossa.com.ua/lazernaya-kosmetologiya/. Запис на консультацію до сертифікованого дермато-косметолога центру – гарантія отримання кращих результатів без негативних наслідків!