Про це вона розповіла в інтерв’ю ТСН.
Ровінська зізналася, що вони з матір’ю заблокували одна одну в соцмережах. Однак, побачивши дописи матері про Бучу, вона все ж не витримала:
“Мені хотілося почути, що вона собі думає. Я просто кричала, вона робила вигляд, що не розуміє, що відбувається.”А чого ти кричиш? Ти жива, з тобою все добре? Ну і все”. У мене було спустошення. Але після цього у мене немає жодних ілюзій стосовно цього”, – поділилася телеведуча.
Анастасія Ровінська припустила, що за антиукраїнські вислови її матері можуть платити – хоч, зізнається дочка, мати її неадекватна, але її виступи переходять будь-які межі.
“Коли вона почала висловлюватися стосовно війни і підтримувати політику Путіна і казати, що в Україні фашисти, нацисти. Я знаю цю людину, так, вона неадекватна, але вона ніколи не була настільки… Або їй гроші платять за це, або… Ну що з нею сталося. Мені це складно пояснити. Людина стільки часу прожила в Україні, вона просто відверто бреше. Коли людина відверто бреше, я знаю, що вона так ніколи не думала, а тут раптом почала і бреше публічно”, – поділилася Ровінська.
Вона додала, що мала надію, що принаймні після телефонного дзвінка Сніжана Єгорова отямиться. Однак, підозрює Анастасія Ровінська, її матері байдуже як її родина – вона готова на все задля публічності.
Дочка Єгорової розповіла про своє повідомлення, написане матері у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Тоді вона з маленькими дітьми ховалася у бомбосховищі. Відповідь шокувала Анастасію Ровінську:
“Я їй писала, коли все почалося. Ми були в підвалі і мій син плакав, спав на підлозі. Я їй надіслала відео, кажу: “Ми зараз сидимо у підвалі, що ти кажеш, що по військових об’єктах стріляють. Тут всюди стріляють”. Тоді вона відповіла щось таке, типу: “Я усіх попереджала, що буде війна, ви мені не повірили. Що тепер, сидіть”. Це вона своїм родичам таке відповіла”, – поділилася спогадами вона.
- Нагадаємо, що раніше Єгорова заявила, що її думку, сучасні українські герої – це “рагулі” і “селюки”, які “ніколи нічому не вчилися і не прагнули ні до чого”. Водночас вона порівняла героїв Революції Гідності з наркозалежними.
- Також Антон Мухарський, заявив, що не може нормально бачитися з дітьми, бо він, зі слів їхньої матері, “кончєний нацик, фашист, моральний виродок, жалкій аліментник, хоча Мухарський залишив дітям будинок, квартиру, і за ці роки сплатив близько 3 млн гривень аліментів.
- Українська акторка і телеведуча Анастасія Ровінська, дочка Сніжани Єгорової, зробила заяву стосовно слів своєї матері Сніжани Єгорової щодо підтримки Путіна. Вона зазначила, що, побачивши її заяву, відчуває біль та сором.
- Після початку повномасштабного вторгнення Сніжана Єгорова поскаржилася, що консульство України в Анталії (Туреччина) відмовило у пролонгації закордонних паспортів трьох її дітей через прихильність до президента Росії Володимира Путіна.
- Згодом Єгорова попросила пробачення в українців, сказавши, що стоїть перед ними на колінах.