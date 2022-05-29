Українська акторка, телеведуча, донька Сніжани Єгорової Анастасія Ровінська підозрює, що її мати отримує гроші за свої неправдиві та цинічні вислови стосовно України та українців.

Про це вона розповіла в інтерв’ю ТСН.

Ровінська зізналася, що вони з матір’ю заблокували одна одну в соцмережах. Однак, побачивши дописи матері про Бучу, вона все ж не витримала:

“Мені хотілося почути, що вона собі думає. Я просто кричала, вона робила вигляд, що не розуміє, що відбувається.”А чого ти кричиш? Ти жива, з тобою все добре? Ну і все”. У мене було спустошення. Але після цього у мене немає жодних ілюзій стосовно цього”, – поділилася телеведуча.

Анастасія Ровінська припустила, що за антиукраїнські вислови її матері можуть платити – хоч, зізнається дочка, мати її неадекватна, але її виступи переходять будь-які межі.

“Коли вона почала висловлюватися стосовно війни і підтримувати політику Путіна і казати, що в Україні фашисти, нацисти. Я знаю цю людину, так, вона неадекватна, але вона ніколи не була настільки… Або їй гроші платять за це, або… Ну що з нею сталося. Мені це складно пояснити. Людина стільки часу прожила в Україні, вона просто відверто бреше. Коли людина відверто бреше, я знаю, що вона так ніколи не думала, а тут раптом почала і бреше публічно”, – поділилася Ровінська.

Вона додала, що мала надію, що принаймні після телефонного дзвінка Сніжана Єгорова отямиться. Однак, підозрює Анастасія Ровінська, її матері байдуже як її родина – вона готова на все задля публічності.

Дочка Єгорової розповіла про своє повідомлення, написане матері у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Тоді вона з маленькими дітьми ховалася у бомбосховищі. Відповідь шокувала Анастасію Ровінську:

“Я їй писала, коли все почалося. Ми були в підвалі і мій син плакав, спав на підлозі. Я їй надіслала відео, кажу: “Ми зараз сидимо у підвалі, що ти кажеш, що по військових об’єктах стріляють. Тут всюди стріляють”. Тоді вона відповіла щось таке, типу: “Я усіх попереджала, що буде війна, ви мені не повірили. Що тепер, сидіть”. Це вона своїм родичам таке відповіла”, – поділилася спогадами вона.