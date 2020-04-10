Covid-19 Україна

оновлено 10.04.2020 о 15:01

Всього:

2203(+311)

Хворіють:

2073(+311)

Вилікувались:

61

Померло:

69(+12)

16:19 Деякі медики відмовляються від вентиляції легенів хворим на коронавірус
15:55 Вчитель Всеукраїнської онлайн-школи розповів, чому на уроках трапляються помилки
15:25 ОАЕ передадуть Україні 10 тонн гумдопомоги для боротьби з COVID-19
15:22 У Миколаєві з початку 2020 року хворих на пневмонію стало у 18 разів більше, ніж торік, – лікар
15:19 «Вона злетіла»: в Миколаєві поліцейський без маски знайшов собі виправдання
14:58 Майже 9 тисяч українців за кордоном наполягають на поверненні додому, – Кулеба
14:55 Синоптик прогнозує заморозки і мокрий сніг 15 квітня
14:31 Переслідування Чорновол – спроба спаплюжити і принизити Революцію Гідності, – Турчинов
14:24 У Тернополі вирішили не вводити комендантську годину на вихідних
Ексклюзив
14:23 У Житомирської області через підпал сухої трави горіла сільська рада
13:49 У Івано-Франківську після Великодня очікують на другу хвилю COVID-19
13:34 Кличко заявив, що точної дати відкриття метро в Києві поки немає
12:58 Тютюновий дим погіршує перебіг коронавірусної хвороби, – МОЗ
12:39 Вчителька онлайн-школи Зеленського пояснила свою помилку: ведмеді і писати не вміють
12:37 Гельсінська спілка закликала Раду не надавати Нацгвардії поліцейських функцій
12:30 У Китаї довели користь лікування коронавірусу препаратами від ВІЛ
12:25 В Україні всіх пацієнтів із пневмонією тестуватимуть на коронавірус
11:56 Став відомий попередній порядок денний позачергового засідання Ради
11:39 Зеленський призначив Пристайка головою «євроатлантичної» комісії
10:58 Харві Вайнштейн в тюрмі вилікувався від COVID-19
10:20 В Японії заявили, що хворих на COVID-19 у країні може бути в рази більше, ніж за статистикою
10:02 Винищувачі США перехопили два російські літаки-розвідники біля Аляски
08:39 До ексдепутатки Чорновіл прийшли з обшуком у справі Партії регіонів
08:29 Економіка України впаде на 5% внаслідок пандемії коронавірусу, – радник Зеленського

«Вона злетіла»: в Миколаєві поліцейський без маски знайшов собі виправдання

У Мережі з'явилося відео, на якому поліцейські, зупинивши автомобіль, цікавляться, чому пасажири в салоні без масок. При цьому один з правоохоронців теж без маски.

П’ятниця, 10 квітня 2020, 15:19

Про це повідомляють #Букви.

Інцидент трапився 8 квітня в місті Миколаєві по проспекту Героїв України близько 16:00.

Водій розповів, що автомобіль зупинили нібито за порушення рядності.

В ході спілкування з поліцейськими пасажири помітили, що один з них не використовує маску і вказали йому на це. Правоохоронець, у свою чергу, заявив, що вона злетіла.

“Маска злетіла, я стою на проїжджій частині, проїжджають машини в міліметрі”, – пояснив він.

Варто зазначити, що пасажири в салоні авто також знаходились без масок, але у них вони були при собі. Жінка, показавши поліцейським маску, пояснила, що в авто вони знаходяться “своєю сім’єю”, тому не надягають засоби індивідуального захисту.

 

8.04.2020г. Коронавирус не для полиции!!!
А людям за такое штраф выписывают 17200,где справедливость???? Маска у него слетела,клоун,машины ездять со скоростью света, что у него слетела маска? Хотя он и был без неё изначально и нагло врёт в глаза. Вот так соблюдается эпидемия инспектором национальной полиции!!!!Прошу заметить один момент, у нас в машине маленький ребёнок, 4 месяца. Я просто в шоке от его слов и действий. Надеюсь его начальство примут меры и оштрафуют на 17200 как постановил КМУ ,он такой же гражданин и нарушил правила эпидемии карантина в Украине 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

Опубликовано Alex Dym Четверг, 9 апреля 2020 г.

 

  • Кабінет Міністрів України з 6 квітня посилив карантин у країні в зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. #Букви пояснювали, що буде заборонено і дозволено українцям.
  • У Кабінеті Міністрів “наполегливо рекомендували” перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.
  • Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.
Теги: COVID19, поліцейські, Коронавірус

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!