«Вона злетіла»: в Миколаєві поліцейський без маски знайшов собі виправдання

У Мережі з'явилося відео, на якому поліцейські, зупинивши автомобіль, цікавляться, чому пасажири в салоні без масок. При цьому один з правоохоронців теж без маски.

Про це повідомляють #Букви.

Інцидент трапився 8 квітня в місті Миколаєві по проспекту Героїв України близько 16:00.

Водій розповів, що автомобіль зупинили нібито за порушення рядності.

В ході спілкування з поліцейськими пасажири помітили, що один з них не використовує маску і вказали йому на це. Правоохоронець, у свою чергу, заявив, що вона злетіла.

“Маска злетіла, я стою на проїжджій частині, проїжджають машини в міліметрі”, – пояснив він.

Варто зазначити, що пасажири в салоні авто також знаходились без масок, але у них вони були при собі. Жінка, показавши поліцейським маску, пояснила, що в авто вони знаходяться “своєю сім’єю”, тому не надягають засоби індивідуального захисту.

8.04.2020г. Коронавирус не для полиции!!!

А людям за такое штраф выписывают 17200,где справедливость???? Маска у него слетела,клоун,машины ездять со скоростью света, что у него слетела маска? Хотя он и был без неё изначально и нагло врёт в глаза. Вот так соблюдается эпидемия инспектором национальной полиции!!!!Прошу заметить один момент, у нас в машине маленький ребёнок, 4 месяца. Я просто в шоке от его слов и действий. Надеюсь его начальство примут меры и оштрафуют на 17200 как постановил КМУ ,он такой же гражданин и нарушил правила эпидемии карантина в Украине 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 Опубликовано Alex Dym Четверг, 9 апреля 2020 г.