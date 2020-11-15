На цьому він наголосив на своїй сторінці у Facebook
“В усьому світі, коли оголошують локдаун, уряд компенсує місцевому бізнесу втрати від локдауну. Бо люди мають їсти, люди мають платити за квартиру. І ви уже 9 місяців знущаєтеся над людьми! “, – наголосив політик.
Порошенко вважає, що влада повинна повернути вилучені з коронавірусного фонду 40 млрд грн, аби була можливість закупити й обладнати кисневими станціями та концентраторами кожне лікарняне ліжко, забезпечити засобами захисту лікарів, вчителів та вихователів.
- Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко побажав президенту Володимиру Зеленському швидко одужати і нагадав про 40 млрд з COVID-фонду.
- 11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з цим рішенням, протиепідемічні заходи будуть посилені з півночі суботи до опівночі понеділка.
- Водночас місцева влада в деяких містах України відмовляється вводити “карантин вихідного дня”.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення про введення в країні “карантину вихідного дня” діє безумовно, і у мерів міст немає повноважень відмовлятися від його виконання.