П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що влада, оголошуючи карантин вихідного дня, забула про компенсації місцевому бізнесу.

На цьому він наголосив на своїй сторінці у Facebook

“В усьому світі, коли оголошують локдаун, уряд компенсує місцевому бізнесу втрати від локдауну. Бо люди мають їсти, люди мають платити за квартиру. І ви уже 9 місяців знущаєтеся над людьми! “, – наголосив політик.

Порошенко вважає, що влада повинна повернути вилучені з коронавірусного фонду 40 млрд грн, аби була можливість закупити й обладнати кисневими станціями та концентраторами кожне лікарняне ліжко, забезпечити засобами захисту лікарів, вчителів та вихователів.