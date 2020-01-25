«Вони хочуть їб*шити»: В ОПУ наказували Трубі «мочити» екссоратника Порошенка

Запис опублікував Telegram-канал “Трубу прорвало”.
Згідно з повідомленням, розмова Труби з радником директора ДБР патронатної служби Олександром Удовиченком відбулася 26 липня.
Діалог виглядав наступним чином:
Удовиченко: Нє, ну бл*дь. А що Шура з Чаузом розмовляв?
Труба: Ну бл*дь, х*йня. Каже це робимо з цим. Вони хочуть їб*шити, блядь. Тепер будемо їб*шити Третьякова, бл*дь.
Удовиченко: Так правильно, давайте.
Труба: Так я про це домовився. Не просто Шуріка їб*шити, Третьякова будемо їб*шити.
Удовиченко: Роман Михалыч, мы с вами доверяем друг другу. Если вы мне говорите например, любое. Саша, выпрыгни в окно, потому что так надо – я выпрыгиваю.
Слід зазначити, що ще в 2018 у Труби були хороші стосунки з Третьяковим і Глібом Загорієм. Більше того, в “Народному фронті“ вважали, що голова ДБР вийшов з-під їхнього впливу і переорієнтувався на цих депутатів від БПП.
- 23 грудня були опубліковані записи розмов Труби та заступника голови Офісу Президента України Андрія Смирнова, з яких випливає, що керівництво ОПУ могло вимагати від ДБР тиснути на колишнього суддю Миколу Чауса, в справі про екстрадицію якого фігурує Петро Порошенко.
- Також на записах заступник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Смирнов погрожував “розібратися” з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.