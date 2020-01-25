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«Вони хочуть їб*шити»: В ОПУ наказували Трубі «мочити» екссоратника Порошенка

У Мережі оприлюднили аудіозапис, на якому колишній очільник ДБР Роман Труба каже своєму підлеглому, що з Офісу президента Володимира Зеленського надійшла вказівка "мочити" екснародного депутата Олександра Третьякова, який був соратником п’ятого президента Петра Порошенка.

Субота, 25 січня 2020, 12:49

Запис опублікував Telegram-канал “Трубу прорвало”.

Згідно з повідомленням, розмова Труби з радником директора ДБР патронатної служби Олександром Удовиченком відбулася 26 липня.

Діалог виглядав наступним чином:

Удовиченко: Нє, ну бл*дь. А що Шура з Чаузом розмовляв?

Труба: Ну бл*дь, х*йня. Каже це робимо з цим. Вони хочуть їб*шити, блядь. Тепер будемо їб*шити Третьякова, бл*дь.

Удовиченко: Так правильно, давайте.

Труба: Так я про це домовився. Не просто Шуріка їб*шити, Третьякова будемо їб*шити.

Удовиченко: Роман Михалыч, мы с вами доверяем друг другу. Если вы мне говорите например, любое. Саша, выпрыгни в окно, потому что так надо – я выпрыгиваю.

Слід зазначити, що ще в 2018 у Труби були хороші стосунки з Третьяковим і Глібом Загорієм. Більше того, в “Народному фронті“ вважали, що голова ДБР вийшов з-під їхнього впливу і переорієнтувався на цих депутатів від БПП.

Теги: ОПУ, Офіс Президента, труба

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