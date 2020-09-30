Президент США Дональд Трамп заявив на дебатах, що американські засоби масової інформації ніколи не пишуть про нього і його роботу в позитивному ключі, назвавши їх "фальшивими".

Про це він сказав, відповідаючи на питання про те, що зробив в рамках боротьби з коронавірусом.

Трамп зазначив, що, коли в березні наказав закрити американський кордон, кандидат від Демократичної партії Джо Байден не схвалив такий крок, назвавши свого опонента расистом і ксенофобом (Байден каже, що це не так).

За його словами, країна прекрасно впоралася з пандемією, оскільки медики забезпечені всім необхідним, є достатньо апаратів ШВЛ, кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом знижується, кількість нових випадків заражень на добу вдалося мінімізувати і стабілізувати. Він звернув увагу на те, що його роботу похвалили навіть губернатори-демократи і головний інфекціоніст країни доктор Ентоні Фаучі.

“У всьому винні наші фальшиві ЗМІ. Вони ніколи не пишуть про мене в позитивному ключі. Вони не пишуть, що Трамп добре працює. Вони тільки про вас (про Байдена) добре пишуть. Але я вже до цього звик. Мені наплювати”, – висловився Трамп.

Зазначимо, це був перший раунд дебатів. Наступні два заплановані на 15 і 22 жовтня.

Під час цих дебатів Трамп і Байден говорили на такі теми: минуле кандидатів; Верховний Суд; пандемія коронавірусу; расові протести і насильство в містах; чесність майбутніх виборів; економіка.