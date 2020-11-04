Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков “порадив” нардепу від “Слуги народу” Олександру Дубінському відізвати його проєкт закону №4304-1 від 04.11.2020 про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, Разумков вирішив в особистому листуванні порадити Дубінському відізвати законопроєкт.

“Відізвіть, воно вам треба?” – написав Разумков.

Після цього Дубінський намагався зателефонувати спікеру, але не зміг.

До слова, законопроєкт Дубінського пропонує поновити дію скасованих КСУ норм Закону України “Про запобігання корупції”, за виключенням повноважень щодо “перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються суддями, суддями Конституційного Суду України, проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються суддями, суддями Конституційного Суду України, контролю, перевірки, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суддів”. Усі ці повноваження законопроєктом № 4304-1 пропонується передати Державній судовій адміністрації України.

“Прийняття відповідного закону забезпечить виконання рішення Конституційного Суду України, врегулює роботу Національного агентства з питань запобігання корупції, дасть змогу дотриматись міжнародних стандартів у сфері запобігання корупції, зокрема Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами”, – повідомляється у пояснювальній записку до проєкту закону.

Адвокат Назар Чорний розповів #Буквам, що цей законопроєкт написано максимально непрофесійно.

“У законопроєкті Дубінського не конкретизовано, які саме зміни потрібно внести і до яких саме статей та частин статей Закону України “Про запобігання корупції” – лише загальна фраза про передачу повноважень щодо одержання, перевірки і зберігання декларацій суддів до ДСА. При цьому автор законопроєкту не пропонує внести зміни до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність та повноваження ДСА, не пропонує джерела забезпечення додаткового фінансування ДСА (яка і без того в критичному фінансовому становищі) для здійснення цих додаткових завдань.

Окрім цього, пропозиція Дубінського в такому форматі є фактично невиконанням рішення Конституційного Суду, оскільки його законопроєктом пропонується поновити дію тих норм, які КСУ скасував, а не прийняти замість них нові, з урахуванням юридичної позиції КСУ, викладеної в рішенні від 2 жовтня – тобто “зробити вигляд”, що рішення КСУ начебто не було.

В законопроєкті пана Дубінського не згадується про статтю 366-1 Кримінального кодексу України, яку КСУ теж скасував, і яка передбачала відповідальність за недостовірне або несвоєчасне декларування”, – прокоментував адвокат.