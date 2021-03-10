Про це на брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
Вона наголосила, що собак не висилали з Білого дому до Делаверу, де проживав Байден до президентства. Натомість поїздка собак була запланованою. За ними доглядали друзі президента та першої леді, оскільки Джилл Байден вирушила з кількаденним візитом до військових.
“Чемп і Мейджор, собаки президента і собаки першої леді, є членами сім’ї, вони все ще акліматизуються і звикають до свого нового оточення та нових людей”, – сказала Псакі.
При цьому вона підтвердила, що молодший з собак “здивувався присутністю незнайомої людини” та вкусив її. Постраждалий отримав легку травму. Псакі не підтвердила, що це був саме охоронець.
“Раніше планувалося, що за собаками доглядатимуть друзі сім’ї у Делавері під час поїздки Джилл Байден на військові бази цього тижня. Цього тижня у неї триденна поїздка. І собаки невдовзі повернуться до Білого дому”, – сказала Псакі.
- Раніше повідомлялося, що дві німецькі вівчарки, що належать президенту США Джо Байдену і першій леді Джилл, повернулися в будинок сім’ї в Делавері після того, як одна з них вкусила охоронця.
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