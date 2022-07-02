Про це повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).
На опублікованому ДПСУ відео прикордонник Павло Піковець, розповів, що пораненим дістався до “Азовсталі” 15 квітня. В облаштованому підручними засобами шпиталі на території комбінату йому дістали осколки, обробили рани та наклали гіпс.
«Вони дивились на нас як на воїнів» — поранений прикордонник з Маріуполя про бійців з «Азовсталі» // 3 фото
Він залишався на обстрілюваному з усіх боків підприємстві до централізованого виходу – 17 травня. За словами Павла, до тих, хто був на “Азовсталі” росіяни ставились інакше: “Вони нас поважали…Вони дивились на нас як на воїнів”.
Водночас бійця тримала надія. Він знав, що йому потрібно повернутись до дружини та доньки, які чекали його.
“Надія була. Надія постійно була, я знав, що мені потрібно повернутись, я знав для кого, для дружини, для доньки. Що вони мене чекають і потрібно повернутись”, — розповів прикордонник.
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