29 червня 2022 року, під час обміну військовополонених українська сторона звільнила 17 прикордонників, які обороняли Маріуполь та тримали позиції на металургійному комбінаті "Азовсталь".

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

На опублікованому ДПСУ відео прикордонник Павло Піковець, розповів, що пораненим дістався до “Азовсталі” 15 квітня. В облаштованому підручними засобами шпиталі на території комбінату йому дістали осколки, обробили рани та наклали гіпс.





«Вони дивились на нас як на воїнів» — поранений прикордонник з Маріуполя про бійців з «Азовсталі» // 3 фото

Він залишався на обстрілюваному з усіх боків підприємстві до централізованого виходу – 17 травня. За словами Павла, до тих, хто був на “Азовсталі” росіяни ставились інакше: “Вони нас поважали…Вони дивились на нас як на воїнів”.

Водночас бійця тримала надія. Він знав, що йому потрібно повернутись до дружини та доньки, які чекали його.