Про це повідомляє фотокореспондент #Букв.
“Вони (уряд на чолі з Володимиром Зеленським – ред.) продовжують обмежувати мою політичну діяльність з точки зору роботи по країні та виїзду за кордон. Тепер вже очевидно, що це була також мета Зеленського. Для того, щоб не давати мені дозволу, який – так вони вважають – я маю в них питати для участі у міжнародних конференціях. У мене були зустрічі в Мюнхені, курс лекцій в Маямі, зустрічі у Вашингтоні – вони блокують саме цей вид діяльності”, – заявив Порошенко.
Крім того, Петро Порошенко наголосив, що в умовах російської агресії українські армія, а також економічні й антикорупційні структури потребують професіоналів. А уряд повинен правильно підтримувати ЗСУ.
“Три з половиною місяці тому влада повинна були профінансувати наші Збройні сили, поповнити резерви, підняти грошове забезпечення і доукомплектувати бригади, профінансувати місцеве самоврядування для територіальної оборони. Щоб підвищити ціну, яку заплатить Путін у випадку прийняття рішення про продовження агресії. Бо це і є найкоротший шлях до миру”, – наголосив п’ятий Президент України.
- Нагадаємо, Петро Порошенко закликав усі демократичні сили об’єднатися перед загрозою російської агресії та закликав українців не дати перетворити Україну на “Новоросію”, яку спробував у свій час створити президент-втікач Віктор Янукович. Він додав, що українці – це та сила, яка не дасть знищити усі надбання 2014 року.
- Також Сьогодні в Київському апеляційному суді відбулося оскарження рішення суду щодо запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання по так званій “вугільній справі”, одним з фігурантів якої є п’ятий президент України Петро Порошенко. Суд залишив без змін запобіжний захід для політика.