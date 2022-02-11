Про це повідомляє фотокореспондент #Букв.

Фото: #Букви

“Вони (уряд на чолі з Володимиром Зеленським – ред.) продовжують обмежувати мою політичну діяльність з точки зору роботи по країні та виїзду за кордон. Тепер вже очевидно, що це була також мета Зеленського. Для того, щоб не давати мені дозволу, який – так вони вважають – я маю в них питати для участі у міжнародних конференціях. У мене були зустрічі в Мюнхені, курс лекцій в Маямі, зустрічі у Вашингтоні – вони блокують саме цей вид діяльності”, – заявив Порошенко.

Крім того, Петро Порошенко наголосив, що в умовах російської агресії українські армія, а також економічні й антикорупційні структури потребують професіоналів. А уряд повинен правильно підтримувати ЗСУ.

Фото: #Букви

“Три з половиною місяці тому влада повинна були профінансувати наші Збройні сили, поповнити резерви, підняти грошове забезпечення і доукомплектувати бригади, профінансувати місцеве самоврядування для територіальної оборони. Щоб підвищити ціну, яку заплатить Путін у випадку прийняття рішення про продовження агресії. Бо це і є найкоротший шлях до миру”, – наголосив п’ятий Президент України.