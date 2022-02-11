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“Вони (уряд на чолі з Володимиром Зеленським – ред.) продовжують обмежувати мою політичну діяльність з точки зору роботи по країні та виїзду за кордон. Тепер вже очевидно, що це була також мета Зеленського. Для того, щоб не давати мені дозволу, який – так вони вважають – я маю в них питати для участі у міжнародних конференціях. У мене були зустрічі в Мюнхені, курс лекцій в Маямі, зустрічі у Вашингтоні – вони блокують саме цей вид діяльності”, – заявив Порошенко.