Міністр культури України Олександр Ткаченко припустив, що по закінченню повномасштабної війни в Україні можлива співпраця з так званими "корисними росіянами".

Про це він заявив у інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

За словами голови Мінкульту, після закінчення війни співпраця з “корисними росіянами” може бути допустимою.

Ткаченко зауважив, що йдеться не про “хороших росіян”, адже, як він зазначив, “хороших росіян не буває”, але є “корисні росіяни” – ті, хто “відверто висловлюють свою позицію”. Говорячи про “корисних росіян”, міністр мав на увазі артистів, письменників тощо.

На його думку, співпраця з ними – це “абсолютно нормальний, логічний процес, тому що вони розділяють цінності, які розділяє українське суспільство”.

Говорячи про те, чи планує держава обмежувати діяльність російських артистів в Україні, зокрема діячів культури, які дотримуються нейтралітету, Ткаченко сказав:

“На етапі обговорення виникало дуже багато запитань. А як це? За якими параметрами складати список “мовчунів”? Цей сильно чекав, чи не сильно? Цьому можна, чи не можна? Тобто, це така, скоріше, пострадянська система мислення. Є законодавчі регуляторні механізми – санкції. Якщо щось інше – це робота громадянського суспільства, міністерства з промоутерськими компаніями, які опікуються привезенням цих артистів, роз’яснювальна робота в інформаційній площині. Зокрема, що існує величезна кількість артистів, які сюди приїжджали під час війни, які тут виступали в метро, а не, так би мовити, “велікій русскій мір”, – йдеться в інтерв’ю.

Водночас у розмові з журналістами міністр додав, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни завдали майже 7 мільярдів збитків українській культурі.