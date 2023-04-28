Про це він заявив у інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.
За словами голови Мінкульту, після закінчення війни співпраця з “корисними росіянами” може бути допустимою.
Ткаченко зауважив, що йдеться не про “хороших росіян”, адже, як він зазначив, “хороших росіян не буває”, але є “корисні росіяни” – ті, хто “відверто висловлюють свою позицію”. Говорячи про “корисних росіян”, міністр мав на увазі артистів, письменників тощо.
На його думку, співпраця з ними – це “абсолютно нормальний, логічний процес, тому що вони розділяють цінності, які розділяє українське суспільство”.
Говорячи про те, чи планує держава обмежувати діяльність російських артистів в Україні, зокрема діячів культури, які дотримуються нейтралітету, Ткаченко сказав:
“На етапі обговорення виникало дуже багато запитань. А як це? За якими параметрами складати список “мовчунів”? Цей сильно чекав, чи не сильно? Цьому можна, чи не можна? Тобто, це така, скоріше, пострадянська система мислення. Є законодавчі регуляторні механізми – санкції. Якщо щось інше – це робота громадянського суспільства, міністерства з промоутерськими компаніями, які опікуються привезенням цих артистів, роз’яснювальна робота в інформаційній площині. Зокрема, що існує величезна кількість артистів, які сюди приїжджали під час війни, які тут виступали в метро, а не, так би мовити, “велікій русскій мір”, – йдеться в інтерв’ю.
Водночас у розмові з журналістами міністр додав, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни завдали майже 7 мільярдів збитків українській культурі.
- На гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах журналісти зустріли російського співака Валерія Меладзе. Артист відмовився говорити про те, чи добре йому відпочивається, доки його держава завдає ударів по Україні. Зокрема, він разом із супутниками намагався перешкодити роботі медійників.
- У Відні, столиці Австрії, скасували концерт російського піаніста та народного артиста РФ Дениса Мацуєва, який підтримує широкомасштабне вторгнення Росії на територію України.
- Співачка Ані Лорак, яка протягом останніх років проживала у Росії та не виступала публічно на українській сцені, дасть концерти в українських містах.
- З 1 липня 2022 року, від початку дії візового режиму з РФ, росіянам було видано 10 віз на в’їзд в Україну.
- В Україні створять “білий список” артистів з Росії, котрі засуджують вторгнення та підтримують суверенітет нашої держави. До переліку можуть увійти російські виконавці, які не входять до переліку осіб так званого “чорного списку”.