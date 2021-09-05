Про це він розповів в інтерв’ю Яніні Соколовій.
Як відомо, 18 серпня під час репетиції параду на Хрещатику військові виконали пісню “Путін х**ло”. Один із постійних читачів та очевидець репетиції надав #Буквам відео, яке підтверджує, що “пісня про Путіна” у виконанні військовослужбовців 18 серпня в центрі Києва справді пролунала.
На відео військові строєм маршують під час репетиції під звуки барабанів і співають “Путін – х*йло”. На запису чітко видно, що звук на відеоряд навмисно не накладено.
“Скажімо так: з одного боку, я сам батько двох дітей і мені не хотілося б, щоб це відбивалося в такому колі загалом. Це з етичної точки зору, тобто моралі, щодо дітей і жінок. Але, власне, вони сказали від душі, вони сказали правду. Честь їм і хвала”, – сказав Залужний.
Потім журналістка запитала, чи хотів би він проїхатися на танку Червоною площею. На це головнокомандувач ЗСУ відповів:
“Мабуть, так, по-чесному. І Арбатом також. Але акуратно, бо це пам’ятник”.
Довідка. 27 липня стало відомо, що Руслана Хомчака звільняють з посади головнокомандувача ЗСУ. Він обіймав цю посаду з 21 травня 2019 року. На місце Хомчака було призначено Валерія Залужного — командувача оперативного командування “Північ”.
- Раніше #Букви розбиралися, чи й справді на головній вулиці столиці лунала “пісня про Путіна”. Детальніше про це – у матеріалі.