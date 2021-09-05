Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний непрямо підтримав виконання пісні “Путін - х***о” під час репетицій військового параду на Хрещатику в Києві. Однак він не уточнив, чи санкціонувало це командування.

Про це він розповів в інтерв’ю Яніні Соколовій.

Як відомо, 18 серпня під час репетиції параду на Хрещатику військові виконали пісню “Путін х**ло”. Один із постійних читачів та очевидець репетиції надав #Буквам відео, яке підтверджує, що “пісня про Путіна” у виконанні військовослужбовців 18 серпня в центрі Києва справді пролунала.

На відео військові строєм маршують під час репетиції під звуки барабанів і співають “Путін – х*йло”. На запису чітко видно, що звук на відеоряд навмисно не накладено.

“Скажімо так: з одного боку, я сам батько двох дітей і мені не хотілося б, щоб це відбивалося в такому колі загалом. Це з етичної точки зору, тобто моралі, щодо дітей і жінок. Але, власне, вони сказали від душі, вони сказали правду. Честь їм і хвала”, – сказав Залужний.

Потім журналістка запитала, чи хотів би він проїхатися на танку Червоною площею. На це головнокомандувач ЗСУ відповів:

“Мабуть, так, по-чесному. І Арбатом також. Але акуратно, бо це пам’ятник”.

Довідка. 27 липня стало відомо, що Руслана Хомчака звільняють з посади головнокомандувача ЗСУ. Він обіймав цю посаду з 21 травня 2019 року. На місце Хомчака було призначено Валерія Залужного — командувача оперативного командування “Північ”.