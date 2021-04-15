«Вони у найкращій позиції»: у Пентагоні впевнені, що українські війська зможуть відбити атаку РФ

Про це під час слухань у Сенаті заявив командувач військ США у Європі Тод Волтерс, інформує “Голос Америки”.

Зокрема, Волтерс констатував, що ЗСУ впораються в разі військового вторгнення РФ.

“Думаю, з часом, це точно… І в Україні, і їх партнери у регіоні, роблять все, що вони можуть, щоб посилити свої позиції. Якщо вторгнення відбудеться, вони зараз у найкращій своїй позиції. І йдеться не тільки про їх війська, а й війська їх партнерів у регіоні”, — сказав генерал.

Крім того, командувач військ США у Європі додав, що кремлівська пропаганда бреше про настрої російськомовного населення східних областей. За його словами, жителі Донбасу не сприймають твердження про те, що Росія їх “звільняє”.

Водночас Волтерс не відповів на питання про те, наскільки реальною є загроза прямого військового вторгнення Росії в Україну. Генерал наголосив, що хотів би обговорити це на закритому засіданні.

Що відомо про стягування військ РФ до українського кордону?