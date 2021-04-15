«Вони у найкращій позиції»: у Пентагоні впевнені, що українські війська зможуть відбити атаку РФ

Про це під час слухань у Сенаті заявив командувач військ США у Європі Тод Волтерс, інформує “Голос Америки”.
Зокрема, Волтерс констатував, що ЗСУ впораються в разі військового вторгнення РФ.
“Думаю, з часом, це точно… І в Україні, і їх партнери у регіоні, роблять все, що вони можуть, щоб посилити свої позиції. Якщо вторгнення відбудеться, вони зараз у найкращій своїй позиції. І йдеться не тільки про їх війська, а й війська їх партнерів у регіоні”, — сказав генерал.
Крім того, командувач військ США у Європі додав, що кремлівська пропаганда бреше про настрої російськомовного населення східних областей. За його словами, жителі Донбасу не сприймають твердження про те, що Росія їх “звільняє”.
Водночас Волтерс не відповів на питання про те, наскільки реальною є загроза прямого військового вторгнення Росії в Україну. Генерал наголосив, що хотів би обговорити це на закритому засіданні.
Що відомо про стягування військ РФ до українського кордону?
Нагадаємо, що 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.
Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.
При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.
- У п’ятницю, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
- 30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- 31 березня стало відомо, що представники Росії у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися відновлювати режим тиші на Донбасі з 1 квітня.
- Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.