Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо опублікував фото українців, які втікають від війни та закликав допомогти тим, хто "втратив все".

Відповідний пост Ді Капріо опублікував на свої сторінці в Instagram.

Актор показав фото українських біженців та наслідки вторгнення РФ в Україну.

Леонардо Ді Капріо зазначив, що жертви війни в Україні втратили все – від своїх близьких, до речей для виживання.

Саме тому знаменитість залишив посилання на декілька гуманітарних організацій, які допомагають українським біженцям.