Відповідний пост Ді Капріо опублікував на свої сторінці в Instagram.
Актор показав фото українських біженців та наслідки вторгнення РФ в Україну.
Леонардо Ді Капріо зазначив, що жертви війни в Україні втратили все – від своїх близьких, до речей для виживання.
Саме тому знаменитість залишив посилання на декілька гуманітарних організацій, які допомагають українським біженцям.
- Нагадаємо, напад Росії на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не лишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу.