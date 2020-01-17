Опубліковано перший трейлер фантастичного бойовика "Божевільний Майлз" з Деніелом Редкліффом в незвичному образі.

Ролик розміщений на Youtube-каналі незалежної кінокомпанії Madman Films.

“Божевільний Майлз” (англ. Guns Akimbo) — фантастичний бойовик, знятий Джейсоном Хауденом в 2019 році. Роль Майлза — ботаніка та розробника відеоігор — в картині зіграв британський актор, зірка “Гаррі Поттера” Деніел Редкліфф.

За сюжетом фільму, Майлз залишає в Мережі їдкий коментар на адресу організаторів смертельного шоу Skizm, в рамках якого його учасники влаштовують смертельні перестрілки в прямому ефірі. Щоб помститися йому, організатори шоу вриваються в його будинок посеред ночі та насильно прикріплюють до його рук пістолети.