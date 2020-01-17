Ролик розміщений на Youtube-каналі незалежної кінокомпанії Madman Films.
“Божевільний Майлз” (англ. Guns Akimbo) — фантастичний бойовик, знятий Джейсоном Хауденом в 2019 році. Роль Майлза — ботаніка та розробника відеоігор — в картині зіграв британський актор, зірка “Гаррі Поттера” Деніел Редкліфф.
За сюжетом фільму, Майлз залишає в Мережі їдкий коментар на адресу організаторів смертельного шоу Skizm, в рамках якого його учасники влаштовують смертельні перестрілки в прямому ефірі. Щоб помститися йому, організатори шоу вриваються в його будинок посеред ночі та насильно прикріплюють до його рук пістолети.
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