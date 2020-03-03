Про це пише Dazed.

Минулого місяця TikTok піддався критиці після того, як на платформі з’явилося кілька відео, що поширюють неправдиву інформацію про епідемію коронавірусу. Для боротьби з дезінформацією, ВООЗ приєдналася до соцмережі, пропонуючи користувачам справжні поради про вірус.

“Ми приєднуємося до TikTok, щоб надавати вам надійні і своєчасні консультації у сфері охорони здоров’я. Наш перший пост: як захистити себе від коронавірусу”, – йдеться в першому відео ВООЗ.

У відеоролику керівник з профілактики та контролю інфекцій ВООЗ Бенедетто Аллегранці для того, щоб не заразиться інфекцією, порадила користувачам часто мити руки, при кашлі та чханні використовувати серветки і відразу ж викидати їх, уникати тісного контакту з усіма, у кого жар і кашель, і відвідувати лікаря, якщо у вас виявляються які-небудь симптоми грипу.

У другому відео показано, як правильно носити медичну маску.