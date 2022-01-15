В організації припускають, що з часом коронавірус стане звичним, людство до нього пристосуються. Основна умова - вакцинація має охопити 80-85% людей у світі.

Про це повідомляє грузинське видання Imedinews.

За словами членкині Виконавчої ради Європейського регіонального бюро ВООЗ, директорки програм охорони здоров’я Ніно Бердзулі, поки неможливо спрогнозувати, коли пандемія коронавірусу перейде до фази ендемії.

Основною умовою для цього є створення колективного імунітету до COVID-19 в країнах світу.

У ВООЗ наголосили, що це передбачає імунізацію 80 – 85% населення кожної країни. Експертка ВООЗ додала, перехід пандемії в ендемічну фазу вимагає як вакцинного захисту, так і та природного імунітету.

“Це буде можливо. У нас є обережний оптимізм”, – сказала Ніно Бердзулі.

За її словами, по-іншому неможливо зробити COVID-19 ендемічним.

“Нам потрібно виявити солідарність з вакцинацією”, – заявила Ніно Бердзулі.