Про це повідомляє грузинське видання Imedinews.

Фото: IMEDI

За словами членкині Виконавчої ради Європейського регіонального бюро ВООЗ, директорки програм охорони здоров’я Ніно Бердзулі, поки неможливо спрогнозувати, коли пандемія коронавірусу перейде до фази ендемії.

Основною умовою для цього є створення колективного імунітету до COVID-19 в країнах світу.

У ВООЗ наголосили, що це передбачає імунізацію 80 – 85% населення кожної країни. Експертка ВООЗ додала, перехід пандемії в ендемічну фазу вимагає як вакцинного захисту, так і та природного імунітету.

“Це буде можливо. У нас є обережний оптимізм”, – сказала Ніно Бердзулі.

За її словами, по-іншому неможливо зробити COVID-19 ендемічним.

“Нам потрібно виявити солідарність з вакцинацією”, – заявила Ніно Бердзулі.