Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно включила казахстанську деактивовано вакцину від COVID-19 в перелік вакцин, допущених до клінічних випробувань.

Про це повідомляє сайт Inform.kz.

Вакцину розробив Науково-дослідний інститут проблем біологічної безпеки Комітету науки МОН РК.

У цей список потрапило 33 вакцини з 19 країн світу.

По таблиці видно, що казахстанська вакцина з деактивованим вірусом знаходиться в фазі 1/2 клінічного випробування.

У список вакцин, яким офіційно дозволено перебувати до клінічних випробувань, увійшли 33 вакцини, що розробляються компаніями або дослідними інститутами з таких країн як Велика Британія, Китай, Росія, США, Німеччина, Японія, Індія, Південна Корея, Бельгія, Швеція, Сінгапур, Італія, Австралія, Тайвань, Куба, Франція, Австрія, і Канада.