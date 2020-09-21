Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

У суботу, 19 вересня, експерти ВООЗ та їхні колеги з двох інших організацій схвалили протокол III фази клінічних випробувань фітотерапії для лікування коронавірусу. Також схвалено статут і коло ведення для створення комісії з моніторингу даних і безпеки для клінічних лікувальних трав.

“Фаза III клінічних випробувань має вирішальне значення для повної оцінки безпеки та ефективності нового медичного препарату”, – йдеться у повідомленні.

Проспер Тумусіме, регіональний директор ВООЗ, зазначив, що якщо традиційний продукт медицини виявиться безпечним, ефективним і з гарантованою якістю, ВООЗ рекомендуватиме його для прискореного, великомасштабного місцевого виробництва.

Окремо наголошується, що перед 25 членами Регіонального консультативного комітету експертів з традиційної медицини COVID-19 поставлено завдання підтримувати країни у розширенні досліджень і розробок методів лікування вірусу, заснованих на традиційній медицині, і давати рекомендації щодо впровадження затверджених протоколів для збору наукових даних про якість, безпеку і ефективності лікувальних трав при COVID-19.

Нагадаємо, у серпні Росія оголосила, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.