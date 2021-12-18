Про це повідомляє сайт ВООЗ.

У повідомленні сказано, що CovavaxTM — білкова вакцина, що містить ген модифікованого білка SARS-CoV-2. Вона створена за технологією, яка роками використовувалася для виробництва інших видів вакцин. Цей препарат став дев’ятим із дозволених ВООЗ для екстреного використання і буде постачатися у всі країни світу за програмою COVAX.

До цього організація схвалила вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield (який виробляється на основі технології AstraZeneca), Johnson & Johnson, Sinopharm, Coronavac та Covaxin. Серед переваг CovavaxTM — простіші умови зберігання. Зокрема, цю вакцину можна зберігатися при низькій температурі від 2 до 8 °C. Для проходження повного курсу вакцинації потрібно отримати дві дози.

Очікується, що вакцину схвалить низка країн, які дозволяють в’їзд тільки щеплених проти коронавірусу мандрівників, та допоможе збільшити рівень вакцинації у країнах з низьким рівнем доходу. Однак поки невідомо, наскільки ефективний цей препарат проти штаму коронавірусу “Омікрон”.