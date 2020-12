Про це повідомили у Twitter ВООЗ.

Зазначається, що представники ВООЗ наразі ведуть переговори з урядом Великобританії про отримання доступу до інформації, яка може пришвидшити внесення вакцини Pfizer до екстреного списку.

Додамо, що потрапляння вакцини у цей список дозволяє країнам почати екстрену вакцинацію населення проти коронавірусу. Крім цього, дозволяється міжнародне постачання вакцини в рамках глобальних механізмів.

“Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з питань імунізації вивчає вакцину і формулює рекомендації щодо її використання”, – повідомили у ВООЗ.

WHO is in discussions with @MHRAgovuk on the possibility of accessing some information from their assessment, which could expedite WHO’s emergency listing.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 2, 2020