Про це повідомили у Twitter ВООЗ.

Зазначається, що представники ВООЗ наразі ведуть переговори з урядом Великобританії про отримання доступу до інформації, яка може пришвидшити внесення вакцини Pfizer до екстреного списку. 

Додамо, що потрапляння вакцини у цей список дозволяє країнам почати екстрену вакцинацію населення проти коронавірусу. Крім цього, дозволяється міжнародне постачання вакцини в рамках глобальних механізмів.

“Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з питань імунізації вивчає вакцину і формулює рекомендації щодо її використання”, – повідомили у ВООЗ.

  • Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила для широкого використання вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Pfizer спільно з німецькою BioNTech.
  • Біотехнологічна компанія Moderna оголосила остаточні результати випробування ефективності своєї вакцини-кандидата на 30 000 чоловік: тільки 11 осіб після отримання вакцини захворіли COVID-19. У 185 осіб з групи плацебо розвинулися симптоми коронавірусу.
  • Уряд Великої Британії підписав договір на постачання ще 2 мільйонів доз вакцини компанії Moderna, в результаті чого загальна кількість доз для Великобританії сягнула 7 мільйонів.