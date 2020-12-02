Про це повідомили у Twitter ВООЗ.
Зазначається, що представники ВООЗ наразі ведуть переговори з урядом Великобританії про отримання доступу до інформації, яка може пришвидшити внесення вакцини Pfizer до екстреного списку.
Додамо, що потрапляння вакцини у цей список дозволяє країнам почати екстрену вакцинацію населення проти коронавірусу. Крім цього, дозволяється міжнародне постачання вакцини в рамках глобальних механізмів.
“Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з питань імунізації вивчає вакцину і формулює рекомендації щодо її використання”, – повідомили у ВООЗ.
WHO is in discussions with @MHRAgovuk on the possibility of accessing some information from their assessment, which could expedite WHO’s emergency listing.
— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 2, 2020
- Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила для широкого використання вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Pfizer спільно з німецькою BioNTech.
- Біотехнологічна компанія Moderna оголосила остаточні результати випробування ефективності своєї вакцини-кандидата на 30 000 чоловік: тільки 11 осіб після отримання вакцини захворіли COVID-19. У 185 осіб з групи плацебо розвинулися симптоми коронавірусу.
- Уряд Великої Британії підписав договір на постачання ще 2 мільйонів доз вакцини компанії Moderna, в результаті чого загальна кількість доз для Великобританії сягнула 7 мільйонів.