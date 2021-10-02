Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) може отримати Нобелівську премію миру за боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Британські букмекерські контори Betfair та William Hill оцінюють ВООЗ як вірогідного фаворита на перемогу з коефіцієнтами 5/4 та 6/4, відповідно. Серед решти кандидатів-фаворитів на премію: російський опозиційний політик Олексій Навальний, прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн та шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Загалом, на премію претендують 329 номінантів. З них 234 – фізичні особи, 95 – організації.

Цьогоріч переможця назвуть 8 жовтня у Норвезькому Нобелівському інституті в Осло.

Нобелівська премія миру – одна з п’яти премій, створених за заповітом Альфреда Нобеля, які вручають тим, хто “приніс найбільшу користь людству”. Нобелівська премія миру вважається найпрестижнішою міжнародною премією за кроки, спрямовані на зміцнення миру. Розмір Нобелівської премії миру – 9 мільйонів шведських крон.