Всесвітня організація охорони здоров’я терміново направила екстрені вантажі в постраждалі від повені частини України та готується реагувати на низку ризиків для здоров’я населення.

Джерело: Reuters

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус зауважив, що не можна недооцінювати негативний вплив розливу Дніпра на системи водопостачання, санітарію та охорону здоровʼя.

“ВООЗ поспішила підтримати владу та медичних працівників у профілактичних заходах проти хвороб і покращити спостереження за хворобами”.

Відповідаючи на запитання про холеру, співробітниця відділу швидкого реагування на надзвичайні ситуації ВООЗ Тереза ​​Закарія сказала, що існує ризик спалаху, оскільки збудник існує в навколишньому середовищі. Вона повідомила, що ВООЗ співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України, щоб запровадити механізми, які забезпечуватимуть можливість імпорту вакцин у разі потреби.

Окрім цього, директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майк Раян зазначив, що організація запропонувала допомогу й тимчасово окупованій росіянами частині Херсонщини. Водночас, чи отримала ВООЗ відповідь на свій запит, наразі невідомо.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на підрив дамби Каховської ГЕС. Україні потрібна підтримка та допомога міжнародних організацій у порятунку людей на окупованій частині Херсонщини, що потерпає від підтоплення. Він розкритикував діяльність міжнародних організацій. Натомість у Червоному Хресті заявили, що з першого дня займаються евакуацією населення на підконтрольній Україні частині Херсонщини.

8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились про евакуацію людей, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

Своєю чергою, в Ізраїлі заявили, за підривом водосховища Каховської ГЕС стоїть саме Росія.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

Станом на ранок 8 червня середнє підтоплення у Херсонській області становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів регіону. 8 червня рівень води у Каховському водосховищі зменшився на понад метр. Станом на вечір 8 червня у Херсонській області зафіксували відступ води на 6 см, нині рівень тримається на позначці у 5,55 м.