Про це повідомляє CNBC.

“Ми бачили багато країн Південної Америки зі зростаючим числом випадків захворювання, і, очевидно, у багатьох з цих країн існує проблема, але, безумовно, найбільше постраждала саме Бразилія на даному етапі. У певному сенсі Південна Америка стала новим епіцентром хвороби”, – зазначив виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

Слід зазначити, що Бразилія вийшла на друге місце за кількістю COVID-19 в світі. Зокрема, в країні зареєстрували 330 890 заражених і більше 21 тис. смертей. За останню добу в Бразилії зафіксовано 20 803 нових зараження, що є рекордним показником для цієї країни за весь час пандемії.