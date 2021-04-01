Про це йдеться в заяві ВООЗ.
Зазначається, що на європейському регіональному рівні нові випадки збільшуються у всіх вікових групах, за винятком людей 80 років і старше. Тільки в цій найбільш вразливій групі населення з початку 2021 року спостерігається зниження захворюваності і зниження частки смертей від COVID-19, що відображає ранні ознаки впливу вакцинації.
“Вакцини – наш найкращий вихід з цієї пандемії. Вони не лише працюють, а й дуже ефективно запобігають зараженню. Однак впровадження цих вакцин відбувається неприйнятно повільно. І до тих пір, поки охоплення (вакцинацією – ред.) залишається низьким, нам потрібно застосовувати ті ж організації охорони і соціальні заходи, що були в минулому, для компенсації запізнілих графіків вакцинації”, – заявив глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге.
Він уточнив, що тільки 10 % населення регіону отримали одну дозу вакцини і тільки 4 % завершили процес вакцинації, отримавши обидві дози.
Крім того, у ВООЗ наголосили, що ситуація в Європі “викликає занепокоєння”.
“Всього 5 тижнів тому щотижневе число нових випадків в Європі впало до менш 1 мільйона, але зараз ситуація в регіоні викликає більше занепокоєння, ніж ми бачили за кілька місяців. Є ризики, пов’язані з підвищеною мобільністю і зборами під час релігійних свят”, – додав регіональний директор з надзвичайних ситуацій Європейського регіонального бюро ВООЗ Доріт Ніцан.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Станом на 30 березня в Україні лише двоє людей отримали другу дозу вакцини проти COVID-19.