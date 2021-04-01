Всесвітня організація охорони здоров'я розкритикувала "неприйнятно повільне" розгортання кампанії по вакцинації проти коронавірусу в Європі і заявила, що зростання числа коронавірусних інфекцій в регіоні "викликає занепокоєння".

Про це йдеться в заяві ВООЗ.

Зазначається, що на європейському регіональному рівні нові випадки збільшуються у всіх вікових групах, за винятком людей 80 років і старше. Тільки в цій найбільш вразливій групі населення з початку 2021 року спостерігається зниження захворюваності і зниження частки смертей від COVID-19, що відображає ранні ознаки впливу вакцинації.

“Вакцини – наш найкращий вихід з цієї пандемії. Вони не лише працюють, а й дуже ефективно запобігають зараженню. Однак впровадження цих вакцин відбувається неприйнятно повільно. І до тих пір, поки охоплення (вакцинацією – ред.) залишається низьким, нам потрібно застосовувати ті ж організації охорони і соціальні заходи, що були в минулому, для компенсації запізнілих графіків вакцинації”, – заявив глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге.

Він уточнив, що тільки 10 % населення регіону отримали одну дозу вакцини і тільки 4 % завершили процес вакцинації, отримавши обидві дози.

Крім того, у ВООЗ наголосили, що ситуація в Європі “викликає занепокоєння”.

“Всього 5 тижнів тому щотижневе число нових випадків в Європі впало до менш 1 мільйона, але зараз ситуація в регіоні викликає більше занепокоєння, ніж ми бачили за кілька місяців. Є ризики, пов’язані з підвищеною мобільністю і зборами під час релігійних свят”, – додав регіональний директор з надзвичайних ситуацій Європейського регіонального бюро ВООЗ Доріт Ніцан.