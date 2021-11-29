Всесвітня організація охорони здоров'я провела моніторинг поки що наявних даних щодо нового варіанту коронавірусу Omicron – і поки що не прийшла до висновку стосовно його небезпечності.

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

26 листопада 2021 року ВООЗ за порадою Технічної консультативної групи ВООЗ з еволюції вірусів (TAG-VE) назвала варіант B.1.1.529 під назвою Omicron варіантом, що викликає занепокоєння.

Це рішення було засноване на доказах про те, що Omicron має кілька мутацій, які можуть вплинути на його поведінку, наприклад, на те, наскільки легко він поширюється або на тяжкість захворювання, яке він викликає.

Поки не зрозуміло, чи Omicron є більш заразним (наприклад, легше передається від людини до людини) у порівнянні з іншими варіантами, в тому числі й Delta.

Зростає кількість людей у районах Південної Африки, які постраждали від цього варіанту, але епідеміологічні дослідження тривають, щоб зрозуміти, чи цьому причиною є особливість саме Omicron, чи причиною є інші фактори.

Поки не зрозуміло, чи інфекція Omicron викликає важчий перебіг захворювання, у порівнянні з іншими варіантами, включаючи Delta. Попередні дані свідчать про зростання кількості госпіталізацій у Південній Африці, але це може бути пов’язано зі збільшенням загальної кількості людей, які інфікуються, а не через специфічне зараження Omicron.

Наразі немає інформації, яка б припускала, що симптоми, пов’язані з Omicron, відрізняються від симптомів інших варіантів коронавірусної інфекції.

Для визначення рівня тяжкості варіанту Omicron науковцям необхідно від кількох днів до кількох тижнів.