Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не рекомендує носити захисні маски дітям віком від 5 до 12 років.

Про це сказано в рекомендаціях на сайті ВООЗ.

У повідомленні сказано, що захисні маски не потрібні дітям віком від 5 до 12 років. Це пояснили тим, що діти не можуть самостійно використовувати маски, як засіб захисту, належним чином.

Діти такого віку можуть носити маски в таких випадках:

якщо доведено поширення вірусу в районі проживання дитини;

якщо дитина самостійно може безпечно і правильно використовувати маску;

якщо маски використовують періодично;

якщо маска необхідна для навчання;

якщо існують конкретні умови для взаємодії дитини з іншими людьми, які перебувають в зоні ризику щодо коронавірусу.

При цьому, діти віком від 12 років прирівнюються до дорослих за рекомендаціями щодо використання захисних масок. Їм рекомендують носити маски, коли неможливо дотримуватися соціальної дистанції, а також, коли в районі проживання висока захворюваність на коронавірус.