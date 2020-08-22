Про це сказано в рекомендаціях на сайті ВООЗ.
У повідомленні сказано, що захисні маски не потрібні дітям віком від 5 до 12 років. Це пояснили тим, що діти не можуть самостійно використовувати маски, як засіб захисту, належним чином.
Діти такого віку можуть носити маски в таких випадках:
- якщо доведено поширення вірусу в районі проживання дитини;
- якщо дитина самостійно може безпечно і правильно використовувати маску;
- якщо маски використовують періодично;
- якщо маска необхідна для навчання;
- якщо існують конкретні умови для взаємодії дитини з іншими людьми, які перебувають в зоні ризику щодо коронавірусу.
При цьому, діти віком від 12 років прирівнюються до дорослих за рекомендаціями щодо використання захисних масок. Їм рекомендують носити маски, коли неможливо дотримуватися соціальної дистанції, а також, коли в районі проживання висока захворюваність на коронавірус.
- Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адан Гебреісус заявив, що головний метод боротьби з коронавірусом – відстеження його поширення, а не карантин.