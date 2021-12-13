Варіант коронавірусу Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.

Про це повідомляє французьке видання AFP

Перші дані свідчать, що варіант Omicron викликає “зниження ефективності вакцини проти інфікування та передачі”.

“Враховуючи поточні доступні дані, цілком імовірно, що Omicron випередить варіант Delta. За даними ВООЗ, станом на 9 грудня Omicron виявили в 63 країнах. Швидша передача була відзначена в Південній Африці, де Delta менш поширена, і у Великій Британії, де Delta є домінуючим штамом”, – йдеться в повідомленні

Omicron досі викликав “легкі” захворювання або безсимптомні випадки, але ВООЗ заявила, що даних недостатньо, щоб встановити ступінь серйозності.

Нагадаємо, в Україні наразі не зафіксовано жодного випадку зараження новим штамом COVID-19 – Omicron. Натомість домінуючим варіантом є Delta.

Нагадаємо, перші два випадки захворювання новим варіантом коронавірусу Omicron підтвердили у Мюнхені.

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Наголошується, що відсутність даних означає, що наразі не можна сказати, чи була швидкість передачі Omicron спричинена меншою схильністю до імунних відповідей, більш високою трансмісивністю чи поєднанням того й іншого.