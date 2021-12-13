Про це повідомляє французьке видання AFP
Перші дані свідчать, що варіант Omicron викликає “зниження ефективності вакцини проти інфікування та передачі”.
“Враховуючи поточні доступні дані, цілком імовірно, що Omicron випередить варіант Delta. За даними ВООЗ, станом на 9 грудня Omicron виявили в 63 країнах. Швидша передача була відзначена в Південній Африці, де Delta менш поширена, і у Великій Британії, де Delta є домінуючим штамом”, – йдеться в повідомленні
Omicron досі викликав “легкі” захворювання або безсимптомні випадки, але ВООЗ заявила, що даних недостатньо, щоб встановити ступінь серйозності.
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