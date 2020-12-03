Про це повідомляє пресслужба Бюро ВООЗ в Україні.
Так, ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння тканинних та медичних масок.
Тканинні маски необхідно використовувати:
- у приміщеннях з поганою системою вентиляції, або її відсутністю незалежно від того, чи є можливість дотримуватися соціальної дистанції у 1,5 метра;
- у приміщеннях, які систематично провітрюються, але у яких неможливо дотримуватися дистанції;
- в магазинах, школах, церквах, ресторанах, спортзалах, зупинках автотранспорту тощо, якщо у цих приміщеннях неможливе дотримання дистанції;
- на ринках, ярмарках та інших зібраннях просто неба, якщо неможливе дотримання дистанції.
Медичні маски необхідно використовувати:
- скрізь, де неможливе дотримання дистанції щонайменше в 1,5 метра, людям віком від 60 років, а також людям з хронічними хворобами;
- скрізь людям з підозрою чи підтвердженим COVID-19, навіть якщо відсутні симптоми.
Не рекомендується використовувати маску при інтенсивних заняттях спортом за умови якісної системи вентиляції у спортзалі.
Використання масок з клапаном також не рекомендовано, оскільки він може пропускати повітря та поширювати вірус.
- Всесвітня організація охорони здоров’я ґрунтовно вивчає перспективи запровадження електронних сертифікатів вакцинації. Вони будуть необхідні для подорожей.