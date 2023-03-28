Про це повідомляє Reuters.
Агентство ООН заявило, що метою було зосередити зусилля на вакцинації тих, хто зіштовхується з найбільшою загрозою важкого захворювання та смерті від COVID-19, враховуючи високий рівень імунітету населення в усьому світі через широке розповсюдження інфекції та вакцинацію.
У ВООЗ визначили групи “високого ризику” як літніх осіб, а також молодих осіб з іншими значними факторами ризику. Для цієї групи агентство рекомендує додаткову вакцинацію через 6 або 12 місяців після ревакцинації.
Водночас здорові діти та підлітки мають “низький пріоритет” для вакцинації проти COVID-19. Тож агентство ООН закликає країни враховувати такі фактори, як тягар захворювання, перш ніж рекомендувати вакцинацію цієї групи. Вакцини проти COVID-19 безпечні для будь-якого віку, але в рекомендаціях враховуються інші фактори, як-от економічна ефективність.
Комітет експертів ВООЗ заявив, що додаткові ревакцинації проти COVID-19, окрім початкової серії – два щеплення та бустер – більше не рекомендовані особам із “середнім ризиком”, оскільки “переваги були незначними”.
Нові рекомендації з’явилися, оскільки країни застосовують різні підходи. Деякі країни з високим рівнем доходу, наприклад Велика Британія чи Канада, вже пропонують особам з високим ризиком ревакцинацію навесні, через шість місяців після минулої дози.
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