Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що розпочала доставляння медичних товарів проти COVID-19 до Північної Кореї.

По це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap та міжнародне агентство Reuters, з посиланням на звіт ВООЗ.

Як сповіщалося, зі спалахом коронавірусу Північна Корея посилила запровадила жорсткі запобіжні заходи та закрила свої кордони для іноземців, що вплинуло на важливий імпорт із сусіднього Китаю.

У щотижневому звіті з моніторингу ВООЗ заявила, що розпочала доставлення необхідних медичних товарів для боротьби з COVID-19 через китайський порт Далянь для “стратегічного накопичення запасів та подальшого постачання” до Північної Кореї.

Більш детальної інформації про терміни доставляння та якими були ці товари немає.

Представник міністерства об’єднання Південної Кореї, яке займається відносинами з Північною Кореєю, у коментарі інформаційному агентству Yonhap, також не надав деталей щодо звіту ВООЗ.

Однак зауважив, що дані митниці Китаю свідчать про відкриття морських маршрутів між Північною Кореєю та Китаєм.

Попри це, ознаки переміщення товарів наземними шляхами між двома країнами не були виявлені.