Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що незважаючи на те, що інфікування коронавірусом, кількість госпіталізацій і смертей в Європі швидко скорочуються, ризик осіннього спалаху COVID-19 в регіоні залишається високим.

Про це заявив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клуге, повідомляє газета The Guardian.

Закликаючи людей і уряди проявляти “обережність і здоровий глузд” протягом літа, він зазначив, що поширення вірусу буде тривати в міру збільшення подорожей і зустрічей людей.

“Ми з цим вже стикалися. Минулого літа випадки поступово росли в молодших вікових групах, а потім переходили в старші вікові групи, що призвело до втрат життів восени і взимку 2020 року. Не будемо більше робити цю помилку”, – сказав Клуге.

Старша співробітниця ВООЗ з надзвичайних ситуацій Кеті Смолвуд уточнила, що штам Delta, вперше виявлений в Індії, викликає особливе занепокоєння.

“Він ще не поширений в європейському регіоні, але в деяких країнах вже витіснив домінуючий штам Alpha”, – додала вона.

Обидва чиновника попередили, що, хоча в Європі вакцинація відбувається набагато швидше – 30% людей отримали хоча б одну дозу, а 17% повністю вакциновані – охоплення “все ще далеке від достатнього для захисту регіону від спалаху” і “багато людей серед уразливих груп населення старше 60 років залишаються незахищеними”.